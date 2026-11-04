​Crimen de Julián Dobra: nuevas pruebas complicaron a uno de los acusados y la Fiscalía pidió preventiva 

La Fiscalía agravó la acusación contra uno de los imputados por el crimen de Julián Dobra en General Roca y pidió prisión preventiva. La resolución se conocerá el viernes.

La investigación por el crimen de Julián Dobra tuvo un avance importante este miércoles en General Roca: la Fiscalía solicitó agravar la situación procesal de uno de los imputados, que pasó de estar acusado por encubrimiento a ser señalado como presunto coautor del homicidio. Además, reformuló los cargos contra siete personas y pidió extender las medidas cautelares mientras la causa avanza hacia el juicio.

Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal presentó nuevos elementos de prueba que, según sostuvo, permiten fortalecer la hipótesis de participación directa de los acusados en el asesinato. El equipo integrado por la fiscal jefe Belén Calarco y el fiscal Marcelo Ramos explicó que logró analizar evidencia que todavía faltaba incorporar a la investigación.

A partir de esos resultados, solicitó que uno de los hombres sea imputado como coautor de homicidio premeditado y criminis causa, agravado por la participación de menores de edad y por el uso de arma de fuego. También incluyó las figuras vinculadas al hurto calificado y al uso de una llave verdadera sustraída.

La Fiscalía argumentó que el acusado habría tenido un rol más importante que el de encubridor y que habría participado en la planificación y ejecución del hecho.

Las pruebas que presentó la Fiscalía

Entre los elementos expuestos durante la audiencia se encuentran peritajes del Gabinete de Criminalística que permitieron establecer correspondencias entre rastros de calzado y zapatillas secuestradas a uno de los imputados. Esos resultados fueron cotejados con imágenes extraídas de teléfonos celulares.

También se incorporaron informes de posicionamiento geosatelital, registros de llamadas y capturas de los últimos mensajes intercambiados entre la víctima y los sospechosos. La investigación tecnológica incluyó, además, la extracción de material fílmico y fotográfico encontrado en el interior del Suzuki Fun que pertenecía a Dobra.

Otro punto relevante estuvo relacionado con los estudios genéticos y forenses. De acuerdo con lo expuesto por el fiscal Ramos, la autopsia determinó que la víctima presentaba múltiples lesiones compatibles con golpes de puño, patadas y arrastre, además de heridas provocadas por un objeto contundente que fue secuestrado durante la investigación.

El informe también indicó que Dobra presentaba signos de agonía.

A esos resultados se sumaron los análisis del Laboratorio Regional de Genética Forense, que detectaron un perfil positivo de ADN de contacto en la empuñadura de un arma secuestrada en el domicilio de uno de los imputados, además de resultados positivos en otras muestras biológicas.

La Fiscalía mencionó también testimonios, comunicaciones que habrían sido borradas minutos después del hecho y datos sobre los vínculos entre los involucrados. Entre los aspectos incorporados se encuentran la relación de consumo que mantenían y la situación económica de los sospechosos.

Qué medidas pidió la Fiscalía para los siete imputados

Con el avance de la investigación y la proximidad de la etapa de juicio, el Ministerio Público Fiscal solicitó revisar y actualizar las medidas cautelares de los acusados.

En el caso de uno de los adolescentes punibles, cuya imputación continúa siendo por encubrimiento agravado, pidió que se mantengan las presentaciones personales periódicas.

Para otros tres adolescentes, a quienes la Fiscalía atribuye participación directa en el homicidio agravado, solicitó extender el arresto domiciliario y el tratamiento tutelar a cargo de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF).

Respecto de uno de los adultos cuya situación procesal se modificó, el Ministerio Público pidió prisión domiciliaria con monitoreo mediante pulsera electrónica. Para otro de los acusados, señalado como coautor del homicidio agravado, solicitó que continúe la prisión preventiva.

En cuanto al imputado cuya participación habría tenido un rol de planificación y coordinación con los menores, la Fiscalía sostuvo que habría organizado el contexto del ataque y facilitado su ejecución. Por ese motivo, requirió que se mantengan las restricciones cautelares hasta la realización del debate oral.

El argumento central del equipo fiscal fue el riesgo de fuga ante la gravedad de las calificaciones legales y la expectativa de una eventual condena. También solicitó que el plazo de la investigación penal preparatoria se extienda hasta el 10 de febrero de 2027.

Las defensas rechazaron la nueva acusación

Los abogados de los imputados cuestionaron los planteos de la Fiscalía y se opusieron a la reformulación de cargos.

El defensor particular del hombre cuya situación se agravó pidió que no se tengan por formulados los nuevos cargos y que se rechace tanto la recalificación legal como el pedido de prisión preventiva.

Por su parte, los representantes de la Defensa Penal Juvenil cuestionaron la existencia de un acuerdo previo entre los involucrados para cometer el crimen y rechazaron que se encuentre acreditado el agravante de criminis causa. También sostuvieron que los elementos presentados no permiten establecer los extremos planteados por la acusación.

En relación con los adolescentes, la defensa pidió que se revisen las medidas de encierro domiciliario. Argumentó que están próximos a alcanzar el plazo máximo de prisión preventiva permitido por ley y que cumplieron las condiciones impuestas, sin registrar incumplimientos.

Los defensores solicitaron que se reemplace el arresto domiciliario por el uso de tobillera electrónica y presentaciones periódicas ante la Fiscalía.

Cuándo se conocerá la resolución

El juez interviniente, Julio Martínez Vivot, informó que dará a conocer su decisión el viernes 6 de noviembre a las 12.30, en los Tribunales de General Roca.

La resolución determinará si se acepta la nueva calificación legal solicitada por la Fiscalía y qué medidas cautelares deberán cumplir los siete imputados mientras continúa el proceso.

La causa se encamina hacia una etapa decisiva, con una acusación que busca llevar a juicio a los sospechosos sobre la base de nuevos elementos científicos, tecnológicos y testimoniales.