​Río Negro: proponen una ayuda de $400.000 o más por familia para pagar tarifas 

Legisladores del PJ-Nuevo Encuentro impulsan una asistencia provincial para familias de Río Negro que no logren cubrir la canasta básica tras pagar los servicios.

Un grupo de legisladores de Río Negro presentó un proyecto de ley para crear una asistencia económica mensual destinada a las familias que no logren cubrir sus necesidades básicas por el peso de las tarifas de electricidad, gas y agua. La iniciativa establece un costo de referencia de $400.000 por hogar y contempla que el aporte estatal pueda superar esa cifra, según los ingresos y la composición de cada familia.

La propuesta fue impulsada por Leandro García, Daniel Belloso, Alejandra Mas y Luis Ivancich, del bloque PJ-Nuevo Encuentro. El proyecto plantea la creación del Programa Rionegrino de Protección del Salario Familiar, cuyo objetivo es evitar que el pago de los servicios públicos reduzca los ingresos disponibles por debajo del valor de la canasta básica total.

El monto de $400.000 no sería una suma fija que recibirían todos los beneficiarios ni un subsidio que se otorgaría automáticamente. Funcionaría como un parámetro para calcular cuánto debería aportar la Provincia en cada caso.

Cómo se calcularía la ayuda para cada familia

El mecanismo propuesto contempla descontar $400.000 de los ingresos netos mensuales del hogar, en concepto de gasto de referencia en servicios públicos. Luego, ese resultado se compararía con el valor de la canasta básica total correspondiente a la cantidad y las edades de sus integrantes.

Por ejemplo, si una familia tiene ingresos mensuales de $1.800.000 y necesita $1.600.000 para cubrir la canasta básica, al restar los $400.000 de referencia le quedarían $1.400.000 disponibles.

En ese escenario, el Estado provincial debería aportar $200.000 mensuales para cubrir la diferencia y permitir que el hogar alcance el valor de la canasta básica.

El proyecto también establece que los beneficiarios no necesitarían presentar facturas de luz, gas o agua para justificar ese gasto de referencia. Además, no fija un tope máximo para la prestación: si la diferencia calculada es superior a $400.000, la asistencia podría superar ese monto.

La cobertura alcanzaría a los hogares rionegrinos que cumplan con los requisitos económicos, sin distinción de la situación laboral de sus integrantes. Podrían acceder trabajadores estatales y privados, jubilados, autónomos y personas con otras condiciones de empleo.

La deuda de las familias, uno de los argumentos del proyecto

En los fundamentos, los legisladores sostienen que el aumento de las tarifas está deteriorando la capacidad de consumo de los hogares y obliga a destinar una parte cada vez mayor de los ingresos al pago de servicios esenciales.

Como ejemplo, mencionan declaraciones del gobernador Alberto Weretilneck, quien había señalado que algunas familias pasaron de pagar entre $170.000 y $200.000 por gas y electricidad a recibir facturas de hasta $600.000.

Según los autores de la iniciativa, ese incremento reduce los recursos disponibles para cubrir otros gastos fundamentales, como alimentación, medicamentos, vestimenta y educación.

También advierten sobre el nivel de endeudamiento de los habitantes de la provincia. De acuerdo con los datos incluidos en el proyecto, más de 101.000 rionegrinos presentan altos niveles de morosidad en el sistema financiero, con una deuda promedio superior a los $2.736.315 por persona.

Dentro de ese universo, 63.921 personas se encontrarían en la categoría de mayor riesgo crediticio, identificada como Situación 5, que comprende deudas consideradas irrecuperables.

Los legisladores plantean que el endeudamiento dejó de estar asociado principalmente a la compra de bienes durables y comenzó a utilizarse para afrontar gastos cotidianos.

De dónde saldrían los fondos y cómo se actualizaría el monto

El financiamiento del programa provendría de las rentas generales de libre disponibilidad del Tesoro provincial. Esto incluye recursos de la recaudación tributaria de Río Negro y fondos no afectados de la coparticipación federal.

La iniciativa establece que el Poder Ejecutivo deberá incorporar las partidas necesarias en el presupuesto provincial y realizar las adecuaciones correspondientes para poner en marcha el esquema.

Por otra parte, los $400.000 de referencia se actualizarían cada tres meses de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la región Patagonia, publicado por el INDEC.

Para calcular la canasta básica de cada hogar se tomarían las mediciones mensuales del organismo nacional para el Gran Buenos Aires, ajustadas según la composición familiar.

La iniciativa abre el debate sobre el alcance de la asistencia estatal frente al aumento de los servicios públicos. Por ahora, se trata de un proyecto presentado por legisladores y no de un beneficio vigente: su eventual aplicación dependerá del tratamiento y la aprobación en la Legislatura de Río Negro.