​Después de casi 40 años de espera, el Club Cipolletti tendrá su estadio de básquet 

La Municipalidad aportará $420 millones para iniciar la construcción del estadio de básquet del Club Cipolletti. La obra estará en Mengelle y Pasaje Vicente López.

El Club Cipolletti contará con un estadio propio de básquet luego de que la Municipalidad y la institución firmaran un convenio para avanzar con la primera etapa de construcción. El Municipio aportará $420 millones para poner en marcha el proyecto, que estará ubicado en el sector de calle Mengelle y Pasaje Vicente López.

La iniciativa representa un paso importante para el desarrollo deportivo de la institución, que este año celebra sus 100 años de historia. El nuevo espacio tendrá una cancha con medidas reglamentarias y mejores condiciones para la práctica del básquet, una demanda que el club sostiene desde hace décadas.

El intendente Rodrigo Buteler destacó el acompañamiento municipal a las instituciones deportivas y señaló que el crecimiento de los clubes también forma parte del desarrollo de la ciudad. El aporte, según se informó, se enmarca en un proyecto de ampliación de la infraestructura deportiva de Cipolletti.

Está previsto que los trabajos comiencen a concretarse hacia fines de este año, aunque el convenio firmado corresponde al financiamiento de la primera etapa de la obra.

Una espera de casi cuatro décadas

El presidente del Club Cipolletti, Lucas Mancini, remarcó la importancia que tendrá el estadio para el básquet local y recordó las dificultades que atravesó la disciplina durante los últimos años por no contar con una cancha habilitada para disputar partidos oficiales como local.

“Hace casi 40 años que el básquet del Club Cipolletti espera tener su estadio. Durante todo este tiempo tuvimos que jugar de prestado o alquilar otras canchas porque nuestro espacio quedó fuera de reglamento cuando se modificaron las exigencias de la federación, lo que nos impidió volver a disputar partidos oficiales de local”, explicó.

La falta de un espacio con las dimensiones reglamentarias obligó a los equipos de la institución a buscar otras instalaciones para entrenar y competir. La construcción permitirá contar con una sede propia y recuperar la posibilidad de jugar como local bajo las condiciones exigidas por la federación.

Dónde estará ubicado el nuevo estadio

El proyecto se desarrollará en el sector de calle Mengelle y Pasaje Vicente López. La primera etapa contará con el aporte municipal de $420 millones y forma parte de un trabajo conjunto entre el Club Cipolletti, el Municipio y el Gobierno provincial.

La obra se anuncia en el marco del centenario de la institución y apunta a fortalecer la infraestructura deportiva de una entidad con una extensa trayectoria en la ciudad.