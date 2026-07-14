​Río Negro superó las 100.000 dosis aplicadas en la campaña de vacunación antigripal 2026 

Río Negro superó las 100.000 dosis aplicadas contra la gripe durante la campaña 2026. La cobertura provincial se ubica por encima de la meta prevista.

El Ministerio de Salud de Río Negro informó que la campaña de vacunación antigripal 2026 ya superó las 100.000 dosis aplicadas en toda la provincia. Con un total de 101.090 vacunas registradas hasta fines de junio, la cobertura alcanzada se encuentra por encima de los objetivos previstos para esta etapa del año, consolidando un avance sostenido de la estrategia sanitaria.

Los datos corresponden al relevamiento realizado por el Departamento de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles, con registros incorporados al sistema nacional NOMIVAC entre el 23 de febrero y el 29 de junio. En ese período, la provincia utilizó el 76,64% de las 131.900 dosis distribuidas para la campaña antigripal.

Un avance por encima de las metas previstas

Desde la cartera sanitaria destacaron que el ritmo de vacunación superó ampliamente las proyecciones técnicas elaboradas para el primer semestre. Mientras que la cobertura esperada para junio era del 43,9%, Río Negro alcanzó un cumplimiento del 92,43% respecto de los objetivos establecidos para esta etapa de la campaña.

Del total de dosis administradas, 93.619 correspondieron a personas adultas, lo que representa el 75,32% de las vacunas disponibles para ese grupo. En tanto, se aplicaron 7.471 dosis pediátricas, con una utilización del 98,3% de las vacunas destinadas a niñas y niños.

La campaña tiene como objetivo disminuir las complicaciones, internaciones y fallecimientos asociados al virus de la influenza, especialmente entre las personas que integran los grupos considerados de mayor riesgo.

Entre los sectores priorizados, los mayores de 65 años concentraron la mayor cantidad de aplicaciones con 40.434 dosis, seguidos por las personas de entre 2 y 64 años con factores de riesgo, que recibieron 39.561 vacunas. También fueron inmunizados 9.970 integrantes del personal de salud.

En el caso de los niños de 6 a 24 meses se aplicaron 5.594 primeras dosis y dosis únicas, alcanzando una cobertura del 60,4%, además de 1.877 segundas dosis. Por otra parte, 3.331 embarazadas recibieron la vacuna antigripal, con una cobertura del 73,5% en las zonas bajo programa, mientras que también fueron vacunadas 323 personas puérperas.

Las ciudades con mayor cantidad de vacunas aplicadas

El informe oficial también refleja el fuerte despliegue realizado por los equipos de salud en todo el territorio provincial. General Roca encabezó el ranking con 20.280 dosis registradas, seguida por San Carlos de Bariloche con 15.767, Cipolletti con 11.113 y Viedma con 10.151 aplicaciones.

Desde el Ministerio de Salud recordaron que la campaña continúa vigente en los vacunatorios y centros de salud de los 36 hospitales públicos de Río Negro.

Las autoridades reiteraron que las personas mayores de 65 años pueden acercarse directamente a vacunarse sin necesidad de presentar una orden médica. Además, durante la consulta se verifica el estado de vacunación contra el neumococo.

En tanto, quienes tengan entre 2 y 64 años con enfermedades preexistentes deberán concurrir con la documentación que acredite su condición. Para las personas embarazadas, el Ministerio insistió en la importancia de completar las vacunas recomendadas durante la gestación, incluyendo la antigripal, la vacuna contra el COVID-19, la triple bacteriana acelular (dTpa) desde la semana 20 y la inmunización contra el virus sincicial respiratorio (VSR) entre las semanas 32 y 36.

Con una cobertura que supera las previsiones oficiales y la continuidad de la campaña en toda la provincia, el Gobierno busca reforzar la protección de los grupos más vulnerables antes del período de mayor circulación de virus respiratorios.