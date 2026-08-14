​Río Negro: los estatales tendrán un aumento salarial del 4,21% en agosto 

El Gobierno de Río Negro confirmó un aumento del 4,21% para los estatales en agosto. El incremento surge del esquema de actualización por inflación.

El Gobierno de Río Negro confirmó un aumento salarial del 4,21% para los trabajadores estatales que se verá reflejado en los haberes de agosto. El incremento surge del mecanismo de actualización automática bimestral acordado en la Mesa de la Función Pública.

El porcentaje se determinó a partir del promedio de las mediciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional y de Viedma correspondientes a junio y julio.

De esta manera, los salarios estatales rionegrinos volverán a actualizarse en función de la evolución de los precios, en el marco del esquema acordado entre el Gobierno provincial y los representantes de los trabajadores.

Cómo se calculó el aumento

Para establecer el incremento de agosto se tomaron las mediciones de inflación de junio y julio.

En junio, el IPC registró una variación del 1,9% a nivel nacional y del 1,72% en Viedma. En julio, las mediciones fueron del 2,1% a nivel nacional y del 2,61% en Viedma.

El mecanismo contempla el promedio entre ambas mediciones y la acumulación de los porcentajes correspondientes al bimestre. De acuerdo con el Gobierno provincial, de esta forma se busca que la actualización acompañe la evolución de los precios y sostenga el poder adquisitivo de los trabajadores estatales.

El nuevo porcentaje se aplicará sobre los haberes correspondientes a agosto.

Cuánto aumentaron los salarios estatales durante 2026

Con el incremento anunciado para agosto, los trabajadores estatales de Río Negro acumularán un 20,88% de aumento en lo que va del año, según informó el Gobierno provincial.

La evolución de las actualizaciones fue la siguiente:

Febrero: 5,29%.

5,29%. Abril: 5,65%.

5,65%. Junio: 4,28%.

4,28%. Agosto: 4,21%.

El esquema de actualización automática bimestral continuará tomando como referencia la evolución de los precios para determinar los próximos incrementos salariales.

Con esta nueva actualización, el Gobierno provincial busca mantener vigente el acuerdo alcanzado en la Mesa de la Función Pública y establecer una pauta salarial vinculada directamente con la inflación registrada durante cada período.