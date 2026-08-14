​Un productor planteó cobrar peaje para financiar el mantenimiento de las rutas 22 y 151 

Carlos Carrascós, ex presidente de la Cámara de Productores de Cipolletti, cuestionó el deterioro de los principales corredores viales del Alto Valle y sostuvo que el Estado debe garantizar su mantenimiento. Ante la falta de respuestas, consideró que el cobro de peaje podría ser una alternativa para asegurar obras y mejorar la seguridad vial.

El deterioro de las rutas nacionales 22 y 151 volvió a generar reclamos de productores y referentes de la región. En este contexto, Carlos Carrascós, ex presidente de la Cámara de Productores de Cipolletti, sostuvo que la situación vial debe ser analizada desde distintos ángulos y reclamó una solución urgente para los corredores que conectan al Alto Valle con Vaca Muerta.

Carrascós cuestionó que durante años los caminos rurales y las rutas nacionales hayan sufrido un deterioro progresivo sin una respuesta acorde a los recursos que se recaudan para su mantenimiento.

En relación con la infraestructura rural de Cipolletti, señaló que los productores pagan una tasa de vialidad rural pero, según su análisis, el servicio que reciben es insuficiente. Aseguró que los caminos permanecen durante gran parte del año en malas condiciones y reclamó una mayor utilización de los recursos destinados a su mantenimiento.

El productor también apuntó al impacto que genera el desarrollo de Vaca Muerta sobre las rutas rionegrinas.

Según planteó, el tránsito permanente de camiones que trasladan insumos hacia Neuquén incrementó el desgaste de corredores como la Ruta 151, mientras que los beneficios económicos de la actividad hidrocarburífera se concentran principalmente en la provincia vecina.

“Los camiones estropean, destruyen las rutas y van a Vaca Muerta”, sostuvo durante la entrevista.

En ese sentido, consideró que debería discutirse una distribución de los recursos derivados de la actividad petrolera que contemple también las rutas de Río Negro utilizadas por el transporte vinculado al desarrollo energético.

Reclamo por la responsabilidad del Estado

Carrascós sostuvo que el deterioro de las rutas no puede atribuirse exclusivamente a un gobierno o a una gestión determinada. Recordó que los problemas de infraestructura vial llevan décadas y cuestionó a los distintos niveles del Estado por no haber encontrado una solución definitiva.

También planteó que los municipios podrían intervenir de manera provisoria en sectores críticos de las rutas que atraviesan zonas urbanas, especialmente ante la presencia de pozos que representan un riesgo para los conductores.

La situación, afirmó, llegó a un punto crítico y genera consecuencias concretas para quienes circulan diariamente. Mencionó casos de vehículos que sufrieron daños y roturas de neumáticos como consecuencia del estado de las calzadas.

¿Peaje para garantizar el mantenimiento?

Durante la entrevista surgió la posibilidad de implementar peajes como mecanismo de financiamiento para el mantenimiento de las rutas. Aunque inicialmente se mostró reticente a la idea, Carrascós sostuvo que estaría dispuesto a pagar si ese dinero se tradujera efectivamente en caminos en condiciones y mayor seguridad.

“Si yo pagara peajes hoy y me solucionaran los pozos, la seguridad y el venir rápido”, planteó.

Para el productor, después de años de deterioro y falta de respuestas, la discusión sobre el peaje debería ser analizada como una alternativa concreta.

“Con el peaje se terminó”, afirmó, al considerar que los costos que actualmente afrontan los usuarios por reparaciones de vehículos, pérdida de tiempo y riesgos en la circulación pueden terminar siendo superiores al eventual pago por utilizar una ruta en buenas condiciones.

De todos modos, remarcó que la responsabilidad primaria sobre los caminos continúa siendo del Estado y reclamó que quienes tienen a su cargo la infraestructura vial adopten medidas urgentes.

El planteo se suma al reclamo realizado por la Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén, que solicitó a Vialidad Nacional una intervención estructural sobre las rutas 22 y 151 y advirtió que el deterioro de estos corredores ya afecta la seguridad vial, la logística y la competitividad de la producción regional.

Cadena Uno