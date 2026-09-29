​Río Negro prepara actividades turísticas para el eclipse solar de febrero de 2027 

Copete: El fenómeno astronómico ocurrirá el 6 de febrero y coincidirá con el fin de semana largo de Carnaval. Habrá propuestas en Playas Doradas, Viedma, Las Grutas y El Bolsón, con actividades vinculadas a la naturaleza, el deporte y la observación del cielo.

El Gobierno de Río Negro comenzó a organizar una agenda turística especial para el eclipse solar anular previsto para el 6 de febrero de 2027. La propuesta incluirá actividades en distintos destinos de la provincia y buscará integrar astronomía, naturaleza, deporte y experiencias recreativas para residentes y visitantes.

El fenómeno coincidirá con el fin de semana largo de Carnaval y permitirá observar el denominado Anillo de Fuego, que se produce cuando la Luna cubre el centro del Sol y deja visible un anillo luminoso a su alrededor.

La programación contempla actividades en Playas Doradas, Viedma, Las Grutas y El Bolsón, incluido el Cerro Perito Moreno. En Las Grutas y Playas Doradas se preparan tres jornadas de propuestas relacionadas con el acontecimiento astronómico.

Además, Las Grutas será sede de la competencia de natación OWeclipse 2027, prevista para el sábado 6 de febrero, en coincidencia con el eclipse.

La Secretaría de Turismo provincial trabaja junto con los destinos y los prestadores del sector para coordinar las actividades, difundir la propuesta y brindar información para una observación segura. El objetivo también es incorporar el astroturismo a la oferta de Río Negro mediante experiencias de observación nocturna, interpretación del cielo y actividades que vinculen turismo, ciencia, naturaleza y educación.

La iniciativa fue presentada ante autoridades, referentes turísticos, prestadores y representantes de organismos del sector, entre ellos ENVITUR, Emprotur Las Grutas y San Antonio Oeste, ATEB El Bolsón y el Cerro Perito Moreno.

Recomendaciones para observar el eclipse

Desde el Gobierno provincial recordaron que el fenómeno tendrá una duración aproximada de tres horas y remarcaron la importancia de tomar precauciones para observarlo.

La recomendación es utilizar lentes certificados específicamente para la observación solar. No se debe mirar directamente al Sol ni emplear elementos caseros como protección.

La información sobre el eclipse, las medidas de seguridad y las actividades programadas estará disponible en la Guía del Eclipse de Río Negro.

La propuesta busca aprovechar la convocatoria del fenómeno astronómico para promover los destinos provinciales y desarrollar nuevas experiencias vinculadas a la observación del cielo durante todo el año.