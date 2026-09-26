​Cipolletti: choque entre una moto y un auto dejó dos jóvenes heridos 

Dos jóvenes resultaron heridos tras un choque entre una moto y un auto en la Ruta 22, en Cipolletti. Ambos fueron trasladados al hospital.

Dos jóvenes resultaron heridos este viernes por la tarde tras un choque entre una motocicleta y un automóvil en la Ruta Nacional 22, a la altura de la intersección con calle Paso de los Libres, en Cipolletti.

El siniestro ocurrió minutos después de las 17, cuando un Citroën C3 que atravesaba la ruta en sentido sur-norte fue impactado en su sector trasero lateral por una motocicleta Honda CB125F que circulaba de este a oeste.

Dos jóvenes fueron trasladados al hospital

Como consecuencia del impacto, el conductor de la moto, un joven de 25 años, sufrió heridas en el rostro. Además, la joven de 21 años que viajaba como acompañante manifestó dolores en la zona de la cadera.

Ambos fueron asistidos inicialmente en el lugar por una ambulancia del SIARME y posteriormente trasladados al hospital local para realizarles una evaluación médica.

El conductor del Citroën, un hombre de 64 años domiciliado en Cutral Co, no sufrió heridas.

Detectaron irregularidades en la moto

Durante las verificaciones realizadas después del choque, el personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Cipolletti constató que el conductor de la motocicleta no contaba con licencia de conducir, seguro obligatorio ni cédula del vehículo.

Además, los efectivos señalaron que el joven circulaba sin casco de protección.

En el lugar también trabajó el Gabinete de Criminalística, que realizó las pericias destinadas a determinar la mecánica del siniestro.

Las actuaciones quedaron sujetas a la evolución de los dos jóvenes trasladados y a la determinación del carácter de las lesiones sufridas.