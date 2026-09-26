​Cortes de luz programados en Cipolletti, Roca y El Bolsón: zonas y horarios 

Habrá cortes programados de energía el sábado 26 y domingo 27 en sectores de Cipolletti, General Roca y El Bolsón.

Este fin de semana habrá cortes programados de energía en distintos sectores de Cipolletti, General Roca y El Bolsón, debido a trabajos de infraestructura, renovación de subestaciones, mantenimiento preventivo y tareas de poda.

Las interrupciones se realizarán durante el sábado 26 y domingo 27 de septiembre, con horarios diferentes según cada zona.

Sábado 26: cortes en El Bolsón, Cipolletti y Roca

En El Bolsón, el suministro será interrumpido de 8 a 13 en las localidades de Río Chico y Mamuel Choique.

En Cipolletti habrá tres cortes programados:

De 8:30 a 11: calle Entrada Novello y calle Los Embaladores.

calle Entrada Novello y calle Los Embaladores. De 9 a 12: calle O’Higgins, zona del Club Cipolletti, calles Uspallata y Perito Moreno.

calle O’Higgins, zona del Club Cipolletti, calles Uspallata y Perito Moreno. De 9 a 13: calle Rural 13 Bis, barrio Las Hortensias y Loteo Landi.

En General Roca, el corte será de 13 a 16 y alcanzará las chacras 258, 259, 270, 271, 280, 281, 281 Bis, 282, 283, 290, 290 Bis, 291, 292 y 293.

Domingo 27: nuevo corte en Cipolletti

El domingo habrá una interrupción programada en Cipolletti entre las 9 y las 12.

El corte alcanzará el sector de Ruta 65 entre Puente 83 y la estación YPF de Fernández Oro, además de los siguientes barrios y sectores:

Loteo Estilo Chacra, barrio Puente 83 Sur y Norte, barrio Tomero, barrio Martín Fierro, Encuentro con La Biblia, Las Lilas, Ratellini, El Campito y la planta transmisora de radio LU19.

Desde la empresa solicitaron a vecinos, comercios e instituciones de las zonas alcanzadas tomar las medidas necesarias ante las interrupciones previstas.