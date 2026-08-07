​Nieva en Bariloche y piden circular con extrema precaución 

La nieve volvió a Bariloche este viernes y complica algunos sectores. Piden circular con extrema precaución y usar cadenas donde sea obligatorio.

Las nevadas volvieron a Bariloche durante la madrugada y las primeras horas de este viernes 7 de agosto, con mayor intensidad en los sectores elevados de la ciudad. La acumulación de nieve y las bajas temperaturas generaron dificultades en distintos puntos y desde Protección Civil solicitaron circular con extrema precaución.

El panorama se presenta con temperaturas bajo cero y precipitaciones que continúan durante la mañana. Al momento del relevamiento, se registraban -2 °C, mientras que las condiciones de la calzada variaban según el sector.

En las zonas Este y Centro se informó calzada húmeda, mientras que en Circunvalación y el sector Sur había acumulación de nieve sobre la calzada y continuaba nevando. En avenida Bustillo también se registraba presencia de nieve y calzada húmeda, tanto entre los kilómetros 1 y 10 como desde el kilómetro 10 hasta el 25.

Ante este escenario, el Municipio mantiene desplegadas cuadrillas y maquinaria en distintos puntos de la ciudad. Las seis delegaciones municipales trabajan desde las primeras horas para mejorar la transitabilidad y atender los sectores donde la acumulación de nieve y el hielo generan mayores dificultades.

Cómo está la circulación y qué recomiendan

Según el parte de transitabilidad de Protección Civil, la circulación general permanece habilitada, aunque bajo condiciones que requieren extrema precaución.

Las autoridades recomiendan reducir la velocidad, mantener una distancia mayor entre vehículos y realizar todas las maniobras de manera suave. Las frenadas bruscas y los movimientos repentinos pueden provocar pérdida de adherencia sobre una calzada cubierta de nieve o hielo.

También se aconseja revisar el estado de los neumáticos, las luces y los demás elementos de seguridad del vehículo antes de salir. En los sectores donde las condiciones lo demanden, es necesario contar con cadenas y colocarlas cuando la calzada presente acumulación de nieve o hielo.

El acceso al Cerro Catedral requiere especial atención. Ante la presencia de nieve sobre la ruta, la portación y el uso de cadenas son obligatorios. Quienes tengan previsto dirigirse hacia ese sector deberán verificar previamente el estado del vehículo y respetar las indicaciones del personal que trabaja en el lugar.

También suspendieron las clases durante la mañana

Las condiciones meteorológicas también tuvieron impacto en la actividad educativa. El Consejo Escolar de San Carlos de Bariloche informó la suspensión de las actividades presenciales durante el turno mañana de este viernes 7 de agosto en los establecimientos educativos de Bariloche y localidades de la región.

Durante la mañana se evaluará la situación para determinar si las actividades del turno tarde pueden desarrollarse con normalidad.

Mientras continúen las nevadas y las temperaturas bajo cero, las autoridades recomiendan evitar desplazamientos innecesarios y consultar el estado de las calles antes de emprender un viaje.

La prioridad está puesta en mantener la transitabilidad de los sectores más afectados y reducir los riesgos asociados a la nieve y el hielo, especialmente durante las primeras horas del día, cuando las bajas temperaturas pueden complicar aún más las condiciones de circulación.