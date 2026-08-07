​Bariloche: la Provincia cedió la avenida Bustillo al Municipio 

La Legislatura de Río Negro aprobó la cesión de la avenida Bustillo al Municipio de Bariloche, que asumirá el mantenimiento, el tránsito y la seguridad vial.

La Legislatura de Río Negro aprobó este jueves el proyecto que ratifica el convenio mediante el cual la Provincia transfiere al Municipio de San Carlos de Bariloche la jurisdicción sobre la avenida Exequiel Bustillo, uno de los corredores viales más importantes de la ciudad.

La iniciativa, aprobada por mayoría, oficializa el acuerdo firmado el pasado 19 de marzo y establece que la administración municipal asumirá de manera integral la gestión del tramo comprendido entre el Monolito y la rotonda de acceso al Hotel Llao Llao.

Un cambio de jurisdicción para una avenida urbana

Con la sanción de la ley, el Municipio será el responsable exclusivo de la conservación y el mantenimiento de la calzada, la señalización horizontal y vertical, la regulación del tránsito y la implementación de políticas de seguridad vial.

Además, tendrá a su cargo la autorización de obras complementarias y usos especiales, así como las responsabilidades civiles, administrativas y patrimoniales derivadas de accidentes o inconvenientes vinculados con el estado de la avenida.

La transferencia se fundamentó en el crecimiento urbano, turístico y demográfico que experimentó Bariloche durante las últimas décadas. Al encontrarse completamente integrada al ejido urbano, la Provincia consideró que la administración local permitirá brindar respuestas más ágiles a los problemas cotidianos de una arteria que dejó de cumplir un rol exclusivamente vial.

El debate en la Legislatura

Durante el tratamiento del proyecto, el legislador de Juntos Somos Río Negro, Carlos Valeri, sostuvo que la avenida Bustillo “ya no tenía sentido como parte de una ruta provincial” debido al desarrollo urbano de la ciudad y a la superposición de competencias entre distintos organismos.

Según explicó, en Bariloche conviven instituciones nacionales, provinciales y municipales con atribuciones sobre un mismo territorio, una situación que muchas veces dificulta la coordinación ante accidentes de tránsito, obras o tareas de mantenimiento.

Para Valeri, concentrar la administración en el Municipio permitirá mejorar la planificación y agilizar las decisiones sobre una vía que hoy funciona como una calle urbana de alto tránsito.

El reclamo por el estado de la avenida

Desde la oposición, la legisladora del PRO Unión Republicana, María Laura Frei, acompañó la iniciativa, aunque advirtió que el Municipio recibirá una infraestructura con un importante nivel de deterioro.

La parlamentaria señaló que existen sectores sin señalización y numerosos baches que demandarán una inversión considerable para recuperar la transitabilidad. También recordó que las obras de modernización iniciadas en 2020 quedaron inconclusas y consideró insuficiente el aporte económico previsto por la Provincia para afrontar la recuperación integral de la avenida.

“Vamos a votar a favor, pero descentralizar sin plata no es autonomía, es sacarse un problema de encima”, expresó durante el debate.

El oficialismo defendió el convenio

El presidente del bloque oficialista, Facundo López, rechazó las críticas y aseguró que la cesión fue producto de un acuerdo entre el gobernador Alberto Weretilneck y el intendente Walter Cortés.

El legislador remarcó que la intención no fue desprenderse de una responsabilidad provincial, sino reconocer que la Bustillo dejó de ser una ruta para convertirse en una avenida urbana cuya administración resulta más eficiente desde el ámbito municipal.

También sostuvo que el convenio contempla recursos para acompañar la transición y afirmó que la solución definitiva requerirá una obra de mayor magnitud, con financiamiento externo y participación del Gobierno nacional.

López señaló que el estado actual de la avenida exige una intervención integral y comparó esa necesidad con las obras pendientes sobre la Ruta Nacional 22, al considerar que los trabajos de mantenimiento ya no alcanzan para resolver los problemas estructurales de la infraestructura vial.