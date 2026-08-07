​Río Negro aprobó la planta permanente para 4.200 estatales 

La ley aprobada formaliza el acuerdo entre Alberto Weretilneck y ATE para incorporar trabajadores contratados a la planta permanente, bajo requisitos establecidos.

La Legislatura de Río Negro aprobó el pase a planta permanente de 4.200 trabajadores estatales, una medida acordada previamente entre el gobernador Alberto Weretilneck y el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar.

La norma alcanza al personal contratado en relación de dependencia o bajo la modalidad de prestación de medios que haya iniciado su vínculo laboral hasta el 31 de diciembre de 2025 y que haya mantenido continuidad en sus funciones hasta el momento de la incorporación.

El régimen establece que los trabajadores deberán cumplir una serie de condiciones para acceder a la estabilidad laboral. Entre ellas figuran la acreditación de idoneidad mediante una evaluación, el cumplimiento de los requisitos generales de ingreso previstos por la normativa vigente, un informe favorable del área de recursos humanos y la aprobación del examen preocupacional. En los casos que corresponda, también deberán acreditar aptitud psicofísica.

La ley crea además la Comisión Ejecutiva Central, que funcionará como autoridad de aplicación y estará integrada por representantes del Poder Ejecutivo y de las organizaciones gremiales. El Ejecutivo provincial tendrá un plazo de 60 días hábiles para reglamentar el nuevo régimen.

Los sectores alcanzados

Según los datos difundidos durante el debate legislativo, cerca del 35% de los trabajadores incluidos pertenecen al área de salud pública, comprendidos dentro de las leyes 1904 y 1844.

El resto del personal se distribuye entre distintos organismos provinciales, entre ellos Educación, Desarrollo Humano, IPROSS, Ambiente, Trabajo, Secretaría General, Ministerio de Gobierno y Turismo.

Durante la sesión, el legislador Lucas Pica, integrante de Juntos Somos Río Negro, sostuvo que la iniciativa busca otorgar estabilidad a trabajadores que ya desempeñan tareas permanentes dentro del Estado provincial.

El oficialismo señaló que el pase a planta no implica nuevos ingresos ni un aumento de la masa salarial, y aclaró que la incorporación será voluntaria para quienes cumplan con los requisitos establecidos.

Debate legislativo

El proyecto recibió respaldo de Juntos Somos Río Negro, Vamos con Todos, Coalición Cívica ARI, Unión Cívica Radical, Partido Justicialista Nuevo Encuentro y PRO Unión Republicana.

En cambio, votaron en contra los legisladores Gabriela Picotti, Daniel Sanguinetti, María Patricia Mc Kidd, Martina Lacour, Santiago Ibarrolaza, César Domínguez y Claudio Doctorovich.

Entre los cuestionamientos planteados durante el tratamiento se mencionaron el tiempo destinado al análisis del proyecto, la falta de precisiones sobre la cantidad definitiva de trabajadores alcanzados, la ausencia de un informe de impacto fiscal y observaciones sobre los mecanismos de evaluación de idoneidad.

El acuerdo que dio origen a la iniciativa había sido anunciado el 22 de junio, luego de una reunión entre Weretilneck y Aguiar, en la que se definió avanzar con el proceso de regularización laboral.