​Cipolletti tendrá un Street Park de nivel internacional: dónde estará y qué tendrá 

Cipolletti proyecta un Street Park de 1.500 m² en Belgrano y Arenales para patinetas, rollers, patines y bicicletas.

Cipolletti avanza con el proyecto para construir un nuevo Street Park en la zona norte de la ciudad, en la intersección de las calles Belgrano y Arenales. El espacio tendrá una superficie proyectada de 1.500 metros cuadrados y estará destinado a la práctica de deportes sobre ruedas.

El anuncio fue realizado por el director de Deportes, Leandro Domini. Según explicó, la licitación para la obra se encuentra en proceso de aprobación y el proyecto ya está listo para avanzar hacia esa instancia.

La propuesta busca crear un espacio deportivo pensado especialmente para el patinaje y otras disciplinas urbanas, con sectores preparados para realizar trucos, saltos y piruetas en condiciones adecuadas de seguridad.

Qué tendrá el Street Park

De acuerdo con los detalles brindados por Domini, el proyecto contempla 870 metros cuadrados de playones dentro del predio. El funcionario destacó que se tratará de un espacio de características internacionales y que podrá ser utilizado por personas de distintas edades.

“Un Street Park de nivel internacional que va a tener 870 metros cuadrados de playones”, explicó Domini al presentar la iniciativa.

El lugar estará preparado para el uso de patinetas, patines en línea, rollers y bicicletas, lo que permitirá reunir distintas disciplinas deportivas en un mismo espacio.

La iniciativa apunta además a generar un nuevo punto de encuentro para niños, jóvenes y adultos, promoviendo la actividad física y la recreación al aire libre.

Dónde estará ubicado

El Street Park se construirá en la zona norte de Cipolletti, en la esquina de Belgrano y Arenales.

La elección del sector permitirá sumar infraestructura deportiva a una zona de la ciudad y generar un espacio de uso comunitario para quienes practican disciplinas sobre ruedas.

El proyecto todavía debe atravesar el proceso administrativo correspondiente antes del inicio de la obra. Una vez completada la aprobación de la licitación, se podrá avanzar con la contratación para la construcción del nuevo espacio deportivo.