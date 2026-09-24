​La UNRN abrió las inscripciones para 2027: qué carreras se pueden estudiar 

La UNRN abrió la inscripción para el ciclo 2027. Hay más de 50 carreras y el trámite estará disponible hasta el 29 de enero.

La Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) abrió este 21 de septiembre la inscripción para el ciclo lectivo 2027. El período general permanecerá disponible hasta el 29 de enero de 2027 y contempla más de 50 carreras presenciales de grado distribuidas entre las tres sedes y ocho localidades de la provincia.

El trámite se realiza de manera online y está dirigido tanto a quienes buscan iniciar una carrera universitaria como a estudiantes que ya tuvieron algún contacto previo con la UNRN. La institución cuenta además con un período especial para la carrera de Medicina, que se dicta en San Carlos de Bariloche.

Cómo inscribirse y qué documentación presentar

Los nuevos aspirantes deben ingresar al sistema de preinscripción de la UNRN, crear un usuario y completar el formulario correspondiente. Para avanzar con la solicitud deberán adjuntar en formato digital el DNI, una foto tipo carnet con fondo blanco y el título secundario, certificado de título en trámite o certificado de estudiante regular.

En el caso de quienes ya son estudiantes de la universidad o registraron previamente su DNI en procesos de inscripción, el trámite debe realizarse directamente a través de SIU Guaraní.

Una vez completado el proceso, la confirmación oficial de la inscripción llegará por correo electrónico.

La carrera de Medicina tiene un calendario diferente. Para esta propuesta, la inscripción comenzó el 31 de agosto y permanecerá abierta hasta el 16 de octubre de 2026.

Las carreras disponibles en las tres sedes

La oferta académica de la UNRN se distribuye entre las sedes Alto Valle-Valle Medio, Andina y Atlántica, con propuestas vinculadas a distintas áreas profesionales y científicas.

En la Sede Alto Valle-Valle Medio, con presencia en Cipolletti, Allen, General Roca, Villa Regina y Choele Choel, se pueden estudiar carreras como Odontología, Arquitectura, Diseño Industrial, Geología, Paleontología, Ingeniería en Alimentos, Ingeniería en Biotecnología, Administración de Empresas, Comercio Exterior y Medicina Veterinaria, entre otras.

La Sede Andina, que abarca San Carlos de Bariloche y El Bolsón, ofrece carreras como Ingeniería Ambiental, Ingeniería Electrónica, Ingeniería en Computación, Ingeniería en Telecomunicaciones, Economía, Hotelería, Letras, Turismo y Medicina. También incluye profesorados, tecnicaturas y propuestas vinculadas con agroecología, producción vegetal y gestión de emergencias.

En la Sede Atlántica, con sede en Viedma, la propuesta incluye Abogacía, Contador Público, Ingeniería Agronómica, Ciencias del Ambiente, Comunicación Social, Kinesiología y Fisiatría, Nutrición, Sistemas y Periodismo Deportivo, además de distintas carreras de complementación a distancia.

El curso de ingreso es obligatorio

Después de completar y confirmar la inscripción, los nuevos estudiantes deberán realizar el Curso de Ingreso obligatorio. La instancia está compuesta por dos módulos.

El primero es Introducción a la Vida Universitaria (IVU), que se realiza de manera virtual y autogestionada y puede comenzar una vez confirmada la inscripción.

El segundo corresponde a la Introducción específica a la carrera, una instancia disciplinar que se desarrollará durante febrero.

Con el período de inscripción ya abierto, quienes quieran comenzar una carrera en la UNRN durante 2027 tienen tiempo hasta fines de enero para completar el trámite general, mientras que los interesados en Medicina deberán tener en cuenta el plazo especial de octubre.