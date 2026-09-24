​Cuatro jóvenes fueron detenidos en la Ruta 6 tras una persecución 

Cuatro jóvenes fueron aprehendidos tras una persecución desde General Roca hasta la Ruta 6. El auto quedó sin combustible y hallaron dinero y una réplica.

Una persecución policial que comenzó durante la madrugada en el centro de General Roca terminó con cuatro personas aprehendidas sobre la Ruta Provincial 6. El Volkswagen Bora en el que escapaban quedó detenido después de quedarse sin combustible, a unos 40 kilómetros del puesto de Casa de Piedra.

La secuencia comenzó cerca de las 5 de la mañana en la zona de Mitre y Damas Patricias. Según la información policial, los ocupantes del vehículo aceleraron al advertir la presencia de los patrulleros y emprendieron la fuga a alta velocidad.

El alerta fue transmitido por radio y permitió desplegar un operativo con móviles de distintas dependencias para intentar interceptar el automóvil. De acuerdo con las primeras actuaciones, el Bora estaría relacionado con un hecho de daños ocurrido poco antes en un comercio del centro de la ciudad.

La persecución se extendió hacia la zona norte

Los efectivos siguieron al vehículo durante varios kilómetros por la Ruta Provincial 6, en dirección hacia la zona norte. La fuga continuó hasta que el automóvil perdió capacidad de avanzar al quedarse sin combustible.

El punto donde finalmente se detuvo quedó ubicado a unos 40 kilómetros del puesto de Casa de Piedra. Allí los efectivos lograron cercar el rodado y reducir a sus cuatro ocupantes.

Entre las personas aprehendidas había un adolescente. Todos fueron trasladados posteriormente a la Comisaría 3ª, donde quedaron a disposición de las autoridades judiciales.

Durante la requisa del Volkswagen Bora, los policías encontraron varios fajos de dinero en efectivo y una réplica de arma de fuego. Estos elementos quedaron incorporados a las actuaciones mientras avanza la investigación para determinar la participación de los ocupantes en el hecho que habría dado origen al operativo.

La causa quedó bajo intervención de la Justicia, que deberá establecer ahora las circunstancias del episodio ocurrido en el comercio y la responsabilidad que pudiera corresponder a cada uno de los aprehendidos