​El STJ resolverá el 5 de noviembre la causa por la absolución de Gustavo Gennuso 

El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro admitió la queja presentada por el Fiscal General contra la absolución del exintendente de Bariloche. La sentencia será leída a las 12 y será la primera resolución del máximo tribunal provincial sobre una causa vinculada al programa Techo Digno.

El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro admitió la queja presentada por el Fiscal General, Fabricio Brogna, contra la absolución del exintendente de Bariloche, Gustavo Gennuso, en la denominada causa Techo Digno.

Con esta decisión, el máximo tribunal provincial abrió el tratamiento de la cuestión de fondo y fijó para el 5 de noviembre a las 12 la lectura de la sentencia.

Se trata de la primera causa vinculada con la construcción de viviendas a través del programa nacional Techo Digno que llega al Superior Tribunal de Justicia de Río Negro.

El tribunal estuvo integrado por Ricardo Apcarian, Liliana Piccinini, Sergio Ceci, Cecilia Criado y Adrián Zimmermann, juez del Tribunal de Impugnación que intervino en carácter de subrogante.

Durante la audiencia, la Fiscalía y la defensa expusieron sus argumentos en torno al principio de congruencia, la supuesta arbitrariedad de la sentencia y el destino de los fondos públicos involucrados en el programa.

Luego de un cuarto intermedio, el STJ resolvió admitir la queja en su totalidad al considerar que la Fiscalía presentó argumentos suficientes sobre una eventual sentencia arbitraria que, de confirmarse, podría habilitar la presentación de un recurso extraordinario penal.

Brogna sostuvo que Gennuso había sustraído los fondos del control de la administración pública y planteó que una eventual condena por una calificación legal diferente al peculado no vulneraría el principio de congruencia.

Por su parte, el defensor Manuel Maza sostuvo que los fondos permanecieron siempre dentro de la órbita municipal y, por lo tanto, no quedaron fuera de los controles públicos. También planteó que los delitos de peculado y malversación son diferentes y que una condena por un delito distinto afectaría el derecho de defensa. Además, sostuvo que la figura de malversación estaría prescripta.

Gennuso participó de la audiencia de manera remota, mientras que la defensa estuvo a cargo de Maza y Luciano Perdriel.

Concluida la audiencia, el STJ dispuso que la sentencia será dada a conocer el 5 de noviembre a las 12.