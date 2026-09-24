​Duplicar Norte: la Legislatura aprobó el acuerdo y habrá fondos para las rutas 22 y 151 

La Legislatura de Río Negro aprobó el acuerdo con OLDELVAL para avanzar con Duplicar Norte. La empresa aportará US$4,64 millones para las rutas 22 y 151.

La Legislatura de Río Negro aprobó este jueves el acuerdo entre la Provincia y Oleoductos del Valle S.A. (OLDELVAL) que permitirá avanzar con el Proyecto Duplicar Norte, una obra destinada a ampliar la infraestructura para transportar la producción de hidrocarburos.

El proyecto fue aprobado con 37 votos positivos y 7 negativos y ratifica el Acta Acuerdo firmada el 31 de agosto de 2026 entre el gobernador Alberto Weretilneck y representantes de OLDELVAL. Además, declara de interés público el proyecto y las obras necesarias para su ejecución.

Uno de los puntos centrales del acuerdo es el aporte que deberá realizar la empresa para el desarrollo territorial de Río Negro. Se trata de US$4.640.000, un monto estimado en unos $7.000 millones, que tendrá un destino específico.

Los fondos irán a las rutas 22 y 151

Durante el debate, la legisladora Lorena Yensen, miembro informante del proyecto, destacó que el acuerdo establece que el 100% de ese aporte deberá utilizarse para iniciar obras de reparación urgente en las rutas nacionales 22 y 151.

La legisladora remarcó que los recursos no podrán ser destinados a Rentas Generales ni a gastos corrientes, sino que deberán aplicarse a esos dos corredores viales.

El destino de los fondos fue uno de los principales ejes de la discusión parlamentaria. Distintos legisladores coincidieron en señalar el deterioro de ambas rutas, aunque hubo diferencias respecto del alcance del aporte y sobre si los recursos serán suficientes para resolver la situación de manera integral.

Durante el debate también se recordó que, según los datos expuestos en el recinto, entre 2018 y 2026 se registraron 212 víctimas fatales en esos corredores.

Una obra vinculada al crecimiento de Vaca Muerta

El Proyecto Duplicar Norte forma parte de la expansión de la infraestructura necesaria para transportar una mayor producción de petróleo desde la cuenca neuquina hacia los sistemas de evacuación y exportación.

La propia Legislatura incorporó el proyecto de ley que ratifica el acuerdo con OLDELVAL y declara de interés público a Duplicar Norte. El expediente fue presentado por el Poder Ejecutivo y atravesó las comisiones de Planificación, Asuntos Económicos y Turismo; Asuntos Constitucionales y Legislación General; y Presupuesto y Hacienda antes de llegar al recinto.

El debate estuvo atravesado por la discusión sobre qué beneficios debe recibir Río Negro a partir del desarrollo de la actividad hidrocarburífera que atraviesa su territorio.

Desde el oficialismo se defendió el acuerdo como una herramienta para vincular las nuevas inversiones energéticas con obras de infraestructura, empleo y recursos para la provincia. Los bloques que acompañaron la iniciativa también destacaron la necesidad de generar condiciones para nuevas inversiones.

Las críticas durante el debate

La aprobación no fue unánime. Los bloques que votaron en contra plantearon distintos cuestionamientos, entre ellos el nivel de los recursos obtenidos por la Provincia, los mecanismos de fiscalización y control ambiental y el destino elegido para el aporte.

Patricia Mc Kidd respaldó la llegada de inversiones privadas, pero cuestionó aspectos vinculados con la administración y el control de los recursos. También sostuvo que el monto destinado a las rutas 22 y 151 no alcanza para resolver de manera integral el deterioro de ambos corredores.

Desde el Partido Justicialista–Nuevo Encuentro, Leandro García y Pedro Dantas cuestionaron distintos aspectos del esquema energético y plantearon que las inversiones deberían traducirse en mayores beneficios para la población y en mejoras concretas de infraestructura.

Magdalena Odarda centró su intervención en los antecedentes ambientales vinculados con OLDELVAL, mientras que Luciano Delgado Sempé cuestionó el nivel de los beneficios económicos que recibiría Río Negro por el paso de los ductos y también objetó el destino de los fondos.

En sentido contrario, legisladores de Juntos Somos Río Negro, la UCR y el PRO Unión Republicana defendieron el acuerdo y destacaron especialmente el aporte destinado a las rutas.

Qué implica la aprobación

Con la aprobación legislativa, Río Negro ratificó el acuerdo firmado con OLDELVAL y habilitó el avance del marco necesario para el Proyecto Duplicar Norte.

El punto de mayor impacto inmediato para la provincia será el aporte de US$4,64 millones, que deberá ser destinado a las primeras obras sobre las rutas 22 y 151.

El debate, sin embargo, dejó planteada una discusión más amplia sobre el desarrollo energético en Río Negro: cómo acompañar la expansión de Vaca Muerta y del transporte de hidrocarburos con infraestructura, empleo y recursos para el territorio, y qué mecanismos de control deben acompañar ese proceso.