​Investigan la muerte de una adolescente de 17 años en Bariloche: detectaron olor a gas en la vivienda 

La joven fue trasladada de urgencia al Hospital Ramón Carrillo, donde falleció pese a las maniobras de reanimación. La Fiscalía ordenó una autopsia y pericias en el domicilio, donde se constató una importante presencia de olor a gas.

La Justicia de Río Negro investiga las circunstancias que rodearon la muerte de una adolescente de 17 años, ocurrida este sábado por la tarde en una vivienda del barrio 84 Viviendas de San Carlos de Bariloche.

El hecho se conoció pasadas las 16:30, cuando una llamada al 911 alertó sobre la situación. Según las primeras informaciones, la tía de la joven advirtió que la adolescente permanecía en su dormitorio y no respondía a los llamados de la familia.

Como la puerta de la habitación estaba cerrada con llave, los familiares debieron forzar el ingreso. Al encontrarla inconsciente, solicitaron asistencia y la trasladaron de urgencia al Hospital Zonal Ramón Carrillo.

En la guardia, el personal médico le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante varios minutos, pero no logró revertir el cuadro y finalmente confirmó su fallecimiento.

Tras ser notificado del hecho, el fiscal de turno dispuso la intervención del Gabinete Criminalístico y del médico policial para realizar las pericias correspondientes en la vivienda. Además, ordenó la realización de la autopsia, que será determinante para establecer la causa de la muerte.

Durante la inspección del inmueble, los peritos detectaron una importante presencia de olor a gas, por lo que la Fiscalía dispuso notificar a Camuzzi Gas del Sur para que personal técnico intervenga en el lugar, verifique las instalaciones y adopte las medidas de seguridad necesarias.

Por el momento, las autoridades no informaron la causa del fallecimiento y señalaron que será la autopsia, junto con las pericias realizadas en el domicilio, la que permitirá esclarecer lo ocurrido.