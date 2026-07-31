​EdERSA denunció conexiones eléctricas ilegales en un loteo de Fernández Oro 

EdERSA denunció que un loteo de Fernández Oro mantiene conexiones ilegales a la red eléctrica. La empresa advirtió sobre riesgos para la seguridad y cortes en el suministro.

Fernández Oro.- La distribuidora EdERSA denunció que un loteo de Fernández Oro permanece conectado de manera ilegal a la red eléctrica, una situación que, según advirtió la empresa, representa un riesgo para la seguridad pública y afecta el normal suministro de energía a cientos de familias de la zona.

De acuerdo con la compañía, los hechos ocurren en el denominado “Loteo La Fruta”, donde personal especializado realizó en los últimos días dos procedimientos para retirar conexiones clandestinas que, según indicó, fueron reinstaladas pocas horas después.

Dos intervenciones en pocos días

Según informó EdERSA, el primer operativo se realizó el pasado lunes en el sector ubicado en la intersección de 2 de Abril y Maestro Espinoza, donde equipos del área de Hurto y Fraude detectaron una conexión irregular a una línea de distribución.

El jefe de Pérdida No Técnica y Sucursales de la empresa, Juan Aravena, explicó que el suministro clandestino fue retirado, aunque horas más tarde recibieron nuevas denuncias que advertían que las conexiones habían sido restablecidas.

Ante esa situación, personal de la distribuidora regresó al lugar y realizó una segunda desconexión. En esta oportunidad, según la empresa, el cableado irregular estaba conectado desde un loteo privado.

Denuncian amenazas durante el operativo

EdERSA aseguró que, durante el segundo procedimiento, los trabajadores fueron insultados y amenazados por personas presentes en el lugar.

Según el relato de Aravena, quienes se encontraban en el loteo manifestaron que volverían a conectarse de manera clandestina, algo que, de acuerdo con la distribuidora, ocurrió nuevamente pocas horas después.

La empresa sostuvo que este tipo de conexiones representan un peligro tanto para quienes las realizan como para terceros, debido al riesgo de electrocución, incendios y fallas en la red eléctrica.

Advierten sobre las consecuencias legales

Desde EdERSA recordaron que las conexiones ilegales al sistema de distribución eléctrica constituyen un delito contemplado en la legislación vigente y señalaron que, en los últimos meses, realizaron diversas presentaciones judiciales por situaciones similares detectadas en la provincia.

La distribuidora indicó además que continuará efectuando controles y procedimientos para retirar conexiones clandestinas que representen un riesgo para la seguridad pública y el funcionamiento del servicio.

Hasta el momento no trascendió una respuesta oficial de los habitantes del loteo mencionado ni de las autoridades municipales sobre la situación denunciada por la empresa.