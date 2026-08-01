​Matrimonio o unión convivencial: cuáles son las diferencias y qué derechos otorga cada uno 

El Registro Civil de Río Negro explicó las principales diferencias entre el matrimonio y la unión convivencial, y qué derechos y requisitos tiene cada opción.

El Registro Civil de Río Negro recordó las principales diferencias entre el matrimonio y la unión convivencial, dos figuras legales que permiten reconocer una relación de pareja, pero que tienen requisitos, derechos y efectos distintos. La información busca brindar herramientas para que cada persona pueda elegir la alternativa que mejor se adapte a su proyecto de vida.

Aunque ambas opciones ofrecen reconocimiento legal y permiten acceder a determinados beneficios, no generan las mismas obligaciones ni garantizan los mismos derechos, especialmente en cuestiones vinculadas con la herencia, la convivencia y las responsabilidades entre los integrantes de la pareja.

Requisitos para acceder a cada figura

Una de las diferencias más importantes es que el matrimonio no exige un período previo de convivencia. Las personas pueden contraer matrimonio sin haber vivido juntas anteriormente.

En cambio, para registrar una unión convivencial es obligatorio acreditar al menos dos años de convivencia continua. Además, ambos integrantes deben ser mayores de 18 años y declarar un mismo domicilio como residencia común.

En el caso del matrimonio, la legislación permite que las personas tengan domicilios distintos antes de la celebración y contempla excepciones específicas para menores de edad, conforme a lo establecido por la normativa vigente.

Derechos que no son iguales

El Registro Civil explicó que el matrimonio reconoce derechos que no están contemplados para quienes optan por una unión convivencial.

Entre ellos se encuentra el derecho a heredar entre cónyuges y, en determinadas circunstancias previstas por la legislación, la posibilidad de solicitar una prestación alimentaria luego de un divorcio.

La unión convivencial, en cambio, no genera automáticamente esos mismos efectos jurídicos, por lo que es importante conocer el alcance de cada figura antes de tomar una decisión.

Beneficios compartidos

Más allá de sus diferencias, tanto el matrimonio como la unión convivencial permiten acceder a determinados beneficios cuando se cumplen los requisitos exigidos por cada organismo.

Entre ellos se encuentran la incorporación de la pareja como beneficiaria de una obra social y el reconocimiento para acceder a una pensión, siempre que se acrediten las condiciones previstas por la normativa correspondiente.

Desde el Registro Civil recomendaron a quienes tengan dudas acercarse a la delegación más cercana para recibir asesoramiento personalizado y conocer los requisitos necesarios para iniciar cualquiera de los trámites.

La elección entre matrimonio y unión convivencial depende de la situación de cada pareja y de los derechos y obligaciones que deseen asumir, por lo que contar con información clara resulta fundamental antes de avanzar con cualquiera de las dos alternativas.