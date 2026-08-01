​Hallaron una cría de ballena muerta en Las Grutas y activaron un operativo 

Una cría de ballena apareció muerta en la costa de Las Grutas. Ambiente, Fauna Silvestre y especialistas realizaron una necropsia para determinar las causas del deceso.

Una cría de ballena fue hallada sin vida este viernes en la costa de Las Grutas, a la altura de la Séptima Bajada, lo que motivó la activación de un operativo conjunto entre organismos provinciales, el Municipio de San Antonio Oeste y especialistas del Centro para el Estudio de Sistemas Marinos (CIMAS).

Tras recibir el aviso, la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro y la Subsecretaría de Fauna Silvestre pusieron en marcha el protocolo previsto para este tipo de situaciones, con el objetivo de preservar el área y avanzar en la investigación sobre las causas de la muerte del ejemplar.

Los primeros estudios sobre el ballenato

Personal de Guardas Ambientales y Fauna Silvestre delimitó un perímetro de seguridad para impedir el acercamiento de vecinos y turistas, debido al riesgo sanitario que puede representar un animal marino varado.

Posteriormente, especialistas del CIMAS realizaron la necropsia y tomaron muestras biológicas que serán analizadas para establecer qué provocó el fallecimiento.

De acuerdo con la evaluación preliminar, el ejemplar corresponde a un macho de aproximadamente seis metros de longitud, que todavía se encontraba en etapa de lactancia, por lo que era una cría que continuaba siendo amamantada por su madre.

Una lesión que aún es materia de análisis

Durante la inspección, los especialistas detectaron una lesión en la cola del animal. Sin embargo, aclararon que por el momento no es posible determinar si esa herida se produjo antes de la muerte, como consecuencia del ataque de un depredador, o si ocurrió posteriormente por la acción de carroñeros marinos.

Hasta ahora, no se encontraron otras lesiones que permitan establecer de manera concluyente la causa del deceso, por lo que los resultados de los estudios de laboratorio serán fundamentales para avanzar en la investigación.

Mientras tanto, el ballenato permanece en el lugar bajo vigilancia de Guardas Ambientales y personal de Fauna Silvestre, que mantienen el perímetro preventivo hasta que finalicen las tareas técnicas.

Las autoridades solicitaron a vecinos y visitantes no acercarse ni tocar al animal, respetar la zona señalizada, evitar el ingreso de mascotas y seguir las indicaciones del personal que trabaja en el operativo para garantizar la seguridad y permitir el desarrollo de las investigaciones científicas.