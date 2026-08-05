​Río Negro busca asumir el control de las rutas nacionales 22 y 151 para acelerar las obras 

El Gobierno provincial avanza en negociaciones con Nación para concretar el traspaso de las rutas nacionales 22 y 151. La iniciativa busca intervenir de manera urgente en dos corredores estratégicos para la seguridad vial y el desarrollo de Vaca Muerta.

El Gobierno de Río Negro intensifica las gestiones con Nación para concretar el traspaso de las rutas nacionales 22 y 151 a la órbita provincial, con el objetivo de ejecutar obras de mantenimiento y mejorar la seguridad vial en dos de los corredores más importantes del Alto Valle y la región petrolera.

El tema fue abordado durante una reunión en Viedma entre el ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, y la intendenta de Catriel, Daniela Salzotto, quienes analizaron el deterioro que presenta la Ruta Nacional 151 y el impacto que esa situación tiene sobre la conectividad y el desarrollo productivo.

Preocupación por el estado de la Ruta 151

Durante el encuentro, las autoridades coincidieron en que los tramos cercanos a Catriel figuran entre los más deteriorados del país y advirtieron que el abandono de la infraestructura vial incrementa el riesgo de siniestros y afecta el transporte vinculado a la actividad hidrocarburífera.

La intendenta Daniela Salzotto sostuvo que “no hay desarrollo en Vaca Muerta sin rutas y sin obras” y remarcó la necesidad de garantizar la conectividad para vecinos, trabajadores y empresas que operan en la región.

En la misma línea, Echarren afirmó que la Ruta Nacional 151 presenta “un nivel de deterioro que alerta y genera accidentes en forma permanente” y señaló que el gobernador Alberto Weretilneck ya planteó formalmente ante Vialidad Nacional la intención de que Río Negro asuma la administración de las rutas 22 y 151.

Negociaciones con Nación

Según informó el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, equipos técnicos de la Provincia, junto con la Fiscalía de Estado y Vialidad Rionegrina, trabajan en los convenios necesarios para concretar el traspaso de ambas rutas.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que alcanzar un acuerdo con la administración nacional permitirá intervenir con mayor rapidez sobre estos corredores estratégicos, mejorar la seguridad vial y fortalecer la logística vinculada al desarrollo energético de Vaca Muerta.

La Provincia sostiene que la demora en las obras impacta directamente en la circulación de miles de usuarios y en el transporte de insumos y producción, por lo que insistirá en avanzar con las negociaciones para asumir el mantenimiento y mejoramiento de ambas rutas.