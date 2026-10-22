​Heladas en la región: baja probabilidad para la madrugada de este jueves 

El pronóstico para este jueves 22 de octubre anticipa baja probabilidad de heladas en los valles de Neuquén y Río Negro, con lluvias y mínimas de hasta 4°C.

Los valles bajo riego de Neuquén y Río Negro tendrán una baja probabilidad de heladas durante la madrugada de este jueves 22 de octubre. El pronóstico anticipa cielo nublado, condiciones inestables y lluvias en distintos sectores, con temperaturas mínimas que oscilarán entre los 4 y los 8 grados.

De acuerdo con el Servicio de Pronósticos de Heladas Tardías, se esperan vientos débiles del noreste y presión atmosférica en ascenso durante la noche de este miércoles y la madrugada del jueves.

Cómo estará el tiempo en el Alto Valle

En el norte del Alto Valle, que comprende Añelo, San Patricio del Chañar y Vista Alegre, se prevé cielo nublado e inestable, con temperaturas mínimas de entre 5 y 8 grados.

Las mismas condiciones se esperan para el oeste del Alto Valle, en Senillosa y Plottier, y para el sector central, desde la zona de Confluencia hasta Valle Azul.

En estas áreas, el informe indica una baja probabilidad de heladas, pese al descenso de las temperaturas durante la noche.

Lluvias y mínimas de hasta 4 grados en otras regiones

Para el Valle Medio, desde Chimpay hasta Colonia Josefa, se pronostica cielo nublado con lluvias y temperaturas mínimas de entre 4 y 7 grados.

El mismo panorama se espera para el Valle Inferior y el noreste rionegrino, incluidos Río Colorado, General Conesa y Guardia Mitre.

En la región Atlántica, que abarca Carmen de Patagones, Viedma y San Antonio Oeste, también se prevén lluvias, vientos débiles del noreste y mínimas de entre 4 y 7 grados.

¿Hay riesgo de heladas tardías?

Aunque las temperaturas serán bajas en algunos sectores, el pronóstico mantiene una baja probabilidad de heladas para todas las regiones incluidas en el informe.

El seguimiento resulta especialmente importante para las zonas productivas bajo riego, donde las heladas tardías pueden afectar cultivos y frutales en etapas sensibles de su desarrollo.