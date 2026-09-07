​Encontraron sin vida a Gian, el niño de 3 años que era buscado en Fernández Oro 

El cuerpo fue hallado a unos 500 metros del lugar donde cayó el vehículo en el que viajaba junto a sus padres. Fue encontrado por un vecino identificado como Hugo.

Gian, el niño de 3 años que era intensamente buscado desde el sábado tras el incidente vial ocurrido en Fernández Oro, fue encontrado sin vida este domingo.

El cuerpo del pequeño fue localizado a unos 500 metros del lugar donde cayó el automóvil en el que viajaba junto a sus padres.

El hallazgo se produjo durante el operativo de búsqueda que se había retomado este domingo por la mañana, con la participación de efectivos policiales, Bomberos, Prefectura y buzos, además de vecinos que colaboraban con el rastrillaje.

Según la información difundida, fue un vecino llamado Hugo quien encontró al niño.

La noticia genera profundo dolor en la comunidad de Fernández Oro, que durante las últimas horas había acompañado a la familia y participado de las tareas de búsqueda.

COMUNICADO OFICIAL

Desde la Municipalidad de General Fernández Oro informamos que, en el marco del operativo de búsqueda de Gian, durante esta jornada fue hallado sin vida.

En estos momentos, la Fiscalía y las autoridades intervinientes se encuentran trabajando y realizando las actuaciones correspondientes.

Ante una situación de tanta sensibilidad, pedimos especialmente a la comunidad informarse a través de fuentes oficiales y evitar compartir versiones, imágenes o información que no haya sido confirmada, tanto por respeto a la familia como para evitar la circulación de información errónea.

Acompañamos profundamente a la familia de Gian, a sus seres queridos y allegados en este doloroso momento.

También agradecemos profundamente a cada una de las fuerzas, organismos, equipos especializados, trabajadores municipales y personas que participaron y colaboraron durante el operativo de búsqueda.