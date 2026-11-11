​Encontraron más de 10 toneladas de metales en un depósito clandestino de Cipolletti 

Un operativo municipal en Cipolletti terminó con la clausura de un depósito sin habilitación y el decomiso de más de 10 toneladas de metales, principalmente cobre.

Un depósito que funcionaba sin habilitación comercial fue clausurado en Cipolletti, donde las autoridades decomisaron más de 10 toneladas de metales no ferrosos, en su mayoría cobre. El material estaba distribuido en 24 bolsones y entre los elementos encontrados había cables quemados, cables de alta tensión y otros objetos cuya procedencia no pudo ser acreditada durante la inspección.

El operativo se realizó en un predio ubicado en la intersección de Estado de Israel y la Ruta Nacional 22. Participaron agentes de la Secretaría de Fiscalización y de la Dirección de Comercio de la Municipalidad, con intervención de la Policía de Río Negro.

Durante el procedimiento se detectó que en el lugar funcionaba una actividad comercial sin la habilitación correspondiente y en incumplimiento de la Ley provincial 5669 y del Código de Habilitaciones Comerciales de Cipolletti.

Además del cobre, los inspectores encontraron griferías y otros materiales metálicos. Todo lo decomisado quedó bajo resguardo judicial, mientras se avanza con las actuaciones correspondientes para determinar su procedencia.

Clausura y multas a una empresa de Mendoza

Como resultado de la inspección, el Municipio dispuso la clausura del establecimiento y aplicó multas millonarias a la firma responsable, que tiene origen en Mendoza. El depósito permanecerá cerrado.

El intendente Rodrigo Buteler destacó el procedimiento y aseguró que continuarán los controles sobre los comercios dedicados a la compra y venta de metales. También remarcó la importancia de verificar quiénes están detrás de cada actividad y que los establecimientos cumplan con las normas vigentes.

Por su parte, el secretario de Fiscalización, Diego Zúñiga, vinculó la comercialización irregular de estos materiales con el robo de cables y sus consecuencias en los servicios públicos.

“Detrás de cada metro de cable robado hay un barrio sin luz, un semáforo apagado o una familia sin servicio”, sostuvo el funcionario, quien anticipó que seguirán los operativos sobre los establecimientos que trabajen fuera de la ley.4

Ya inspeccionaron más de 20 comercios

Desde el Municipio informaron que más de 20 comercios del rubro fueron inspeccionados en Cipolletti como parte de una política de controles que continuará en distintos sectores de la ciudad.

El objetivo es intervenir sobre los posibles canales de comercialización de materiales de origen irregular, una actividad que puede facilitar el circuito de venta de cables y metales sustraídos y afectar directamente la infraestructura y los servicios esenciales.

El volumen de material secuestrado en este procedimiento volvió a poner el foco sobre los controles a depósitos y compraventas de metales. La investigación deberá establecer ahora la procedencia de los elementos decomisados y las eventuales responsabilidades vinculadas con su comercialización.