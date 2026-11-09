​Rutas 22 y 151: el préstamo de USD 60 millones se tratará el 24 de noviembre 

FONPLATA tratará el 24 de noviembre un préstamo de hasta USD 60 millones para recuperar corredores viales nacionales del norte de Río Negro.

La recuperación de las rutas nacionales 22 y 151 en Río Negro dio un nuevo paso: la Provincia concluyó la negociación de un préstamo de hasta 60 millones de dólares con FONPLATA, destinado a mejorar corredores viales del norte provincial. La operación será tratada por el Directorio Ejecutivo del organismo el próximo 24 de noviembre, instancia clave para avanzar con su aprobación.

La gestión fue impulsada por el gobernador Alberto Weretilneck y forma parte de un programa de inversiones en infraestructura vial, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación, fortalecer la conectividad regional y acompañar el desarrollo productivo.

Cómo será el financiamiento para las rutas

Durante las negociaciones se revisaron las condiciones especiales del contrato de préstamo, sus anexos y el acuerdo de garantía. También se acordaron modificaciones y ajustes necesarios para que la operación pueda avanzar hacia la instancia de aprobación.

El financiamiento previsto alcanza hasta los 60 millones de dólares y estará destinado al programa de recuperación y gestión de corredores viales nacionales del norte de Río Negro.

La negociación se realizó con participación de representantes del Gobierno provincial, del Ministerio de Economía de la Nación y de FONPLATA, mediante encuentros presenciales y virtuales desde Santa Cruz de la Sierra, Montevideo y Buenos Aires.

La definición será el 24 de noviembre

Por parte de Río Negro participaron integrantes de la Unidad Provincial de Coordinación y Ejecución del Financiamiento Externo (UPCEFE), encabezados por su director ejecutivo, Martín Camiña, junto con otros integrantes del equipo técnico.

También intervinieron autoridades y especialistas de FONPLATA, entre ellos representantes de las áreas de operaciones, financiamiento y asesoramiento legal.

El próximo paso será la consideración del crédito por parte del Directorio Ejecutivo del organismo, prevista para el 24 de noviembre. Allí se espera avanzar con la aprobación de la operación.

Si obtiene el visto bueno, el financiamiento permitirá avanzar con el programa de recuperación vial, aunque todavía deberán cumplirse las etapas correspondientes para concretar su ejecución. La iniciativa apunta a mejorar corredores fundamentales para el transporte, la circulación regional y la actividad económica del norte rionegrino.