​Cortes de luz este miércoles en tres ciudades de Río Negro: qué zonas estarán afectadas 

EdERSA realizará trabajos de mantenimiento este miércoles 11 de noviembre en Las Grutas, Cipolletti y Allen, con interrupciones del servicio en distintos sectores.

La distribuidora EdERSA realizará este miércoles 11 de noviembre una serie de cortes programados de energía eléctrica en Las Grutas, Cipolletti y Allen, debido a trabajos de mantenimiento, poda preventiva y modernización de instalaciones sobre las redes de media tensión.

Las tareas se desarrollarán en distintos horarios y afectarán a sectores residenciales, establecimientos y actividades comerciales. Por ese motivo, la empresa solicitó a los usuarios de las zonas alcanzadas tomar las precauciones necesarias durante las interrupciones.

En Las Grutas, el corte será de 6 a 10 y comprenderá el sector ubicado entre las calles Sierras Blancas y Costanera, y desde Mencué hasta Chimpay. También alcanzará a los suministros de Las Torres y el Casino.

En Cipolletti, la interrupción está prevista de 8 a 12 en la calle Rural A5-2. La zona afectada incluye el predio Don Pedro, la cancha Los Álamos, Los Noninos II, Dinos Terra, Softhard Argentina y De León S.A., entre otros establecimientos.

Por su parte, en Allen habrá dos cortes durante la jornada. El primero se realizará de 9 a 12 y afectará a la Chacra 36 y Ex Isla 15. El segundo será de 13 a 16 e incluirá las chacras 19, 20, 21, 22 y 24, donde también se encuentra la Escuela N° 54.

Los trabajos forman parte del plan de mantenimiento y mejoras que EdERSA lleva adelante sobre la infraestructura eléctrica. La distribuidora recomendó a los vecinos y usuarios de los sectores afectados organizar sus actividades teniendo en cuenta los horarios previstos para la interrupción del servicio.