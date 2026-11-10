​Cipolletti: desbarataron dos kioscos de drogas en las 1200 Viviendas 

Seis personas quedaron imputadas tras dos allanamientos en las 1200 Viviendas de Cipolletti. Secuestraron cocaína, marihuana, un arma y dinero en efectivo.

Dos presuntos puntos de venta de drogas fueron desarticulados en el barrio 1200 Viviendas de Cipolletti, luego de una investigación que se extendió durante tres meses. Los allanamientos se realizaron el lunes por la tarde y permitieron secuestrar cocaína, marihuana, más de 700.000 pesos en efectivo, un arma de fuego y diez teléfonos celulares. Seis personas mayores de edad quedaron imputadas en una causa federal.

Los procedimientos se llevaron adelante entre las 16 y las 20 en dos domicilios del populoso barrio ubicado en el norte de la ciudad. Las medidas fueron el resultado de una investigación iniciada a partir de información recibida a través de la línea 0800-333-4124 de la Secretaría de Narcocriminalidad de Río Negro.

A partir de ese dato, personal de la Delegación Toxicomanía Zona Alto Valle Oeste comenzó las tareas para establecer el funcionamiento de los presuntos lugares de comercialización de estupefacientes.

Tres meses de investigación y dos allanamientos

Durante ese período se realizaron tareas de inteligencia y recolección de pruebas bajo la dirección de la Fiscalía Federal de Roca, a través del Área de Casos Sencillos. Los elementos reunidos permitieron solicitar las órdenes judiciales para ingresar a las viviendas.

El grupo especial COER participó de los operativos y brindó seguridad durante las irrupciones.

En los domicilios, los efectivos encontraron cocaína y marihuana fraccionadas en envoltorios, presuntamente listas para su comercialización. También secuestraron dos balanzas, elementos utilizados para el corte y fraccionamiento de sustancias y diez teléfonos celulares que serán analizados en el marco de la causa.

Entre los objetos incautados había una pistola Bersa calibre 22, cartuchos de distintos calibres y más de 700.000 pesos en efectivo, distribuidos en billetes de diferentes denominaciones.

Seis personas quedaron imputadas

Como resultado de los procedimientos, tres hombres y tres mujeres, todos mayores de edad, fueron notificados de la formación de una causa por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes 23.737.

Las personas quedaron supeditadas a las próximas resoluciones de la Justicia Federal, mientras continúa el análisis de los elementos secuestrados y las pruebas reunidas durante la investigación.

El operativo también permitió detectar una situación vinculada con la tenencia de fauna silvestre. En una de las viviendas encontraron un loro y dos tortugas en cautiverio, por lo que intervino personal de Fauna Silvestre de Río Negro.

Los ejemplares fueron decomisados y se labraron las actuaciones correspondientes por una presunta infracción a la Ley Provincial 5796.

El procedimiento fue resultado de un trabajo coordinado entre la Policía de Río Negro, la Secretaría de Narcocriminalidad del Ministerio de Seguridad y Justicia y la Fiscalía Federal de Roca. La investigación, que comenzó con un aporte anónimo o ciudadano recibido a través de la línea habilitada, permitió avanzar sobre dos presuntos puntos de venta de drogas en uno de los barrios más poblados de Cipolletti.