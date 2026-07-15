​El STJ rechazó la cautelar del intendente suspendido de Allen y habilitó la feria judicial 

Marcelo Román había solicitado una medida para frenar los efectos de la suspensión preventiva dispuesta por el Concejo Deliberante. El Superior Tribunal de Justicia rechazó el pedido, aunque decidió acelerar el tratamiento del expediente.

El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro rechazó la medida cautelar presentada por el intendente suspendido de Allen, Marcelo Román, en el marco del conflicto institucional que mantiene con el Concejo Deliberante de la ciudad.

La resolución fue adoptada por la presidencia del STJ, que negó el pedido al considerar que la medida solicitada se superponía con la cuestión de fondo que deberá resolverse en el expediente.

Según explicó el tribunal, conceder la cautelar implicaría anticipar una decisión definitiva sobre la validez de la suspensión, algo que la doctrina del STJ evita cuando se encuentra en discusión una norma y existe una presunción de legalidad sobre los actos emanados del Estado.

En el fallo se citaron como antecedentes los casos “Colegio de Abogados”, “Orticelli” y “Concejales”, que establecen criterios restrictivos para la concesión de medidas cautelares cuando podrían adelantar el resultado del proceso principal.

Aunque rechazó la solicitud, el máximo tribunal provincial resolvió habilitar de manera excepcional la feria judicial para darle mayor rapidez al tratamiento de la causa, debido a la naturaleza institucional del conflicto planteado.

Además, el expediente fue enviado a la Procuración General para que emita un dictamen sobre la naturaleza jurídica del reclamo presentado por Román, quien planteó en forma conjunta una acción de inconstitucionalidad y un conflicto de poderes. También deberá determinar si corresponde que el STJ intervenga directamente en el caso.

La disputa se originó luego de que el Concejo Deliberante de Allen resolviera suspender preventivamente al intendente a comienzos de julio, tras la formulación de cargos en una causa penal en la que se investigan presuntos delitos de peculado y administración fraudulenta.

La suspensión fue aplicada con base en el artículo 109 de la Carta Orgánica Municipal. Mientras permanezca vigente la medida, el presidente del Concejo Deliberante, Fabián Figueroa, continúa al frente del Ejecutivo municipal de manera interina.