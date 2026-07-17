​Avanza la reconstrucción del Centro Comunitario del barrio Don Bosco de Cipolletti 

El nuevo edificio reemplazará al espacio destruido por el fuego en 2023. Tendrá 430 metros cuadrados y, si se cumplen los plazos previstos, será inaugurado el 3 de octubre.

El barrio Don Bosco de Cipolletti está cada vez más cerca de recuperar uno de sus espacios más emblemáticos. Con financiamiento del Gobierno de Río Negro y el trabajo conjunto con el Municipio, avanza la construcción del nuevo Centro de Promoción Comunitaria (CPC), que reemplazará al edificio destruido por un incendio en 2023.

La obra se ejecuta en el predio ubicado en la esquina de Perú y Primeros Pobladores, en el marco del programa “Junto al Municipio, Construyendo Provincia”, y busca devolver al barrio un lugar destinado al encuentro de vecinos, talleres, capacitaciones y actividades comunitarias.

Durante una recorrida por el lugar, las autoridades destacaron que el nuevo edificio será más amplio, moderno y equipado con mejores prestaciones para recibir a personas de todas las edades.

El proyecto contempla una superficie total de 430 metros cuadrados, que será ejecutada en dos etapas.

La primera, de 280 metros cuadrados, incluirá un salón de usos múltiples, cocina, baños y un depósito. La cocina estará preparada tanto para el funcionamiento del centro como para la elaboración de alimentos destinados a la venta.

En una segunda etapa se construirán 150 metros cuadrados adicionales, donde funcionarán oficinas para el personal, un aula de capacitación, un sector de carga y descarga, depósitos, sanitarios, office y sala de máquinas.

Desde el Gobierno provincial señalaron que la reconstrucción del edificio responde a la decisión de recuperar un espacio con fuerte valor social para el barrio, luego del incendio que lo destruyó hace tres años.

Si el cronograma de obra se cumple según lo previsto, el nuevo Centro Comunitario será inaugurado el 3 de octubre, en el marco de un nuevo aniversario de la ciudad de Cipolletti.