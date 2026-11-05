​Argentina LNG: hasta cuándo hay tiempo para inscribirse a la audiencia pública en Río Negro 

Río Negro realizará el 16 de noviembre una audiencia pública por Argentina LNG en Sierra Grande. Los interesados podrán inscribirse hasta el 11 de noviembre.

El Gobierno de Río Negro realizará el lunes 16 de noviembre una audiencia pública para analizar los estudios de impacto ambiental del proyecto Argentina LNG, impulsado por YPF. El encuentro comenzará a las 8 en el Gimnasio Vuta Mahuida de Sierra Grande y permitirá que los ciudadanos presenten opiniones y observaciones sobre las distintas obras previstas.

La convocatoria incluye cuatro componentes centrales de la iniciativa: el gasoducto dedicado, las unidades flotantes de licuefacción de gas natural (FLNG), el poliducto y el complejo industrial.

Las personas interesadas en participar como expositoras tienen tiempo para completar los formularios de inscripción hasta el miércoles 11 de noviembre a las 8. Se podrá solicitar la intervención en uno o más de los estudios ambientales.

Cómo inscribirse y cuánto tiempo tendrá cada participante

La inscripción debe realizarse mediante el formulario correspondiente a cada uno de los cuatro estudios de impacto ambiental. Quienes quieran exponer sobre distintos componentes del proyecto deberán anotarse en cada instancia de manera individual.

El tiempo máximo de exposición será de cinco minutos por persona para cada estudio. De esta manera, quienes se inscriban en más de un tema podrán presentar sus observaciones sobre los distintos componentes de la iniciativa.

La audiencia estará a cargo del proceso de participación ciudadana dentro de la evaluación ambiental que lleva adelante la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro, organismo que actúa como autoridad de aplicación.

Dónde será la audiencia por Argentina LNG

La actividad se desarrollará en el Gimnasio Vuta Mahuida, ubicado en calle 28 de Octubre S/N, en Sierra Grande. Está prevista para el lunes 16 de noviembre desde las 8.

Además de la modalidad presencial, el encuentro será transmitido en vivo por el canal de YouTube de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro.

Qué obras se analizarán

La evaluación ambiental comprende cuatro estudios vinculados con la infraestructura necesaria para el desarrollo de Argentina LNG.

Uno corresponde al gasoducto dedicado para el transporte de gas natural. Otro contempla las unidades flotantes de licuefacción (FLNG), que permitirán procesar el recurso para su exportación. También se analizarán el poliducto y el complejo industrial asociado al proyecto.

La audiencia constituye una instancia de participación ciudadana dentro del procedimiento de evaluación ambiental. Allí se podrán plantear consultas, observaciones y aportes sobre las características de las obras y sus posibles efectos.

El proceso permitirá incorporar las distintas intervenciones al análisis que realiza la autoridad ambiental antes de avanzar con las decisiones correspondientes sobre una iniciativa de gran escala para Río Negro.