​Ya es oficial: Neuquén lanzó una nueva temporada de pesca desde Junín de los Andes ​

El gobernador Rolando Figueroa encabezó el acto, durante el cual se puso en funcionamiento una nueva oficina de la dirección provincial de Fauna en la boca del río Chimehuín, tras 15 años sin presencia permanente en el lugar. “Los guardafaunas, la policía y Parques Nacionales, todos tenemos que jugar en equipo”, destacó el mandatario y remarcó: “La fauna es una sola y la tenemos que proteger entre todos”.

El gobernador Rolando Figueroa encabezó este martes en Junín de los Andes el lanzamiento oficial de la temporada de pesca deportiva 2026-2027. La actividad tuvo como escenario la boca del río Chimehuín, uno de los sitios más reconocidos por los aficionados a esta disciplina y un punto de referencia para el turismo regional.

“La transformación del Neuquén post Vaca Muerta ya comenzó, de la mano de incentivar el turismo -que es donde más vamos a crecer- y la posibilidad de tener muchas más hectáreas bajo riego para incrementar la producción”, remarcó el mandatario provincial en su discurso de apertura de la temporada.

Figueroa aseguró que “es muy importante pensar lo que estamos logrando y no tener una mirada chica de todo lo que viene para Neuquén”. Además, destacó las distintas políticas que se desarrollan desde el Gobierno para hacer crecer el turismo en todos los rincones de la provincia.

“La boca del Chimehuín va a quedar totalmente saturada de turistas, porque cada vez van a venir más”, consideró y recalcó la necesidad de “habilitar distintos lugares para que se pueda disfrutar la provincia”. “Tenemos una planificación en ese sentido y estamos desarrollando la infraestructura”, aseveró.

Se refirió al proyecto del Camino de la Fe que se está desarrollando desde su gestión y explicó que permitirá incrementar “la cantidad de pavimento, rutas accesibles, hosterías, lugares para alojarse e incentivar en las distintas regiones la formación de guías turísticos y guías de pesca, además de poder vincular distintos servicios turísticos”.

El gobernador remarcó la importancia de generar en las distintas localidades “llamadores” para atraer turistas, con “obras que llamen la atención de la gente para poder recorrerlas”. “En Junín de los Andes tenemos algo muy especial: un Vía Christi que es único en el mundo”, ejemplificó.

“Esta ruta va a demandar mucho más el trabajo de guardafaunas, porque van a venir muchos turistas a recorrerla”, señaló Figueroa y explicó que el Camino de la Fe tiene más de 700 kilómetros, “va a unir 20 pueblos y 20 lagos, y en su mayoría la ruta corre al lado de distintos ríos”. “Va a haber mucha pesca y la gente va a poder llegar de otra manera”, manifestó.

“A su vez tenemos que controlar y cuidar. Les tenemos que enseñar a los chicos que también debemos cuidar lo nuestro y que una trucha vale mucho más en el río que en el plato. Eso es fundamental”, sostuvo el gobernador y agregó: “Dentro del cuidar lo que es nuestro, sin lugar a dudas debo rescatar el trabajo de los guardafaunas”.

Por otra parte, Figueroa aseguró que “los guardafaunas, la policía y Parques Nacionales, todos tenemos que jugar en equipo”. “La fauna es una sola y la tenemos que proteger entre todos”, añadió.

“A nuestra provincia hay que cuidarla. Hay que cuidarla del que viene a hacer caza furtiva, del que viene a pescar con explosivos, del que viene a pescar con redes y del que viene también a pescar lo bien que nos está yendo. Ahí tenemos que cuidarnos también, porque estamos convencidos de que los neuquinos hemos construido una forma de vida”, indicó.

Remarcó que la provincia “es un faro en la Argentina” y agregó que “los que vienen a vivir en Neuquén es porque saben que acá se vive de mejor manera. Eso lo hemos logrado entre todos. Entonces, les pido que cuidemos Neuquén y la neuquinidad. Esa defensa tiene que ser entre todos”.

Durante la jornada se concretó la apertura de una nueva oficina de la dirección provincial de Fauna, que permitió recuperar la presencia física del organismo en este sector estratégico luego de aproximadamente 15 años. El espacio funcionará como puesto de atención y control, con personal destinado a fortalecer las tareas de fiscalización y acompañamiento a quienes visitan el lugar.

La recuperación de este punto de atención se suma a las herramientas de monitoreo incorporadas durante el año pasado, cuando se instalaron cámaras de vigilancia en el sector. La presencia de agentes en el territorio permitirá complementar esos recursos y reforzar las acciones de prevención y cuidado de los ambientes naturales.

La temporada de pesca deportiva comenzó oficialmente el 1 de noviembre en la región patagónica y se extenderá durante un año, aunque determinados ríos y lagunas tienen períodos específicos de habilitación que finalizan el 1 de mayo de 2027.

El intendente de Junín de los Andes, Luis Madueño expresó que para la localidad “celebrar una nueva temporada de pesca es reencontrarnos con una parte muy querida de nuestra historia. Es recibir a quienes vuelven después de un año y darles la bienvenida a quienes van a conocer por primera vez estos ríos que tanto significan para nosotros”.

Además, Madueño destacó “el trabajo que viene haciendo el Gobierno de la provincia del Neuquén”. “Quiero agradecerle gobernador por pensar en nuestra zona, por pensar en la ruta 60 y en la 61, en nuestro paso internacional Mamuil Malal, por pensar en la pavimentación de Aluminé. Son todos puntos importantísimos que hacen a que nuestra zona pueda nutrirse de mucho turismo y de mucha gente que viene a pescar”, concluyó.

El director provincial de Fauna,Nicolás Lagos indicó: “Estamos recuperando lugares como la boca del Chimehuín, donde hace más de 15 años que los guardafaunas no se podían quedar en forma permanente”. Además, aseguró que “hoy es uno de los lugares más lindos del mundo y que más eligen los pescadores que visitan Argentina, no sólo Neuquén”.

Señaló que “hoy tenemos alrededor de 230 guías habilitados y más de 50 lodges que trabajan en la provincia. Eso nos hace saber el motor que significa la pesca”. “Entramos a una nueva temporada con muchas expectativas”, dijo Lagos y añadió: “Si esta temporada logramos emitir 80 mil permisos, estimamos la que viene llegar por lo menos a los 100 mil”.

Permisos y cuidados para la temporada

Los permisos para practicar pesca deportiva ya se encuentran disponibles a través de la plataforma oficial de Caza y Pesca de la Provincia. Pueden tramitarse de manera digital con DNI o pasaporte, según corresponda.

Para esta temporada también se actualizaron las sanciones por incumplimientos al reglamento. El nuevo régimen establece multas que van desde los 1,8 millones hasta los 390 millones de pesos, de acuerdo con la gravedad y las características de cada infracción.

Desde la dirección provincial de Fauna recomendaron consultar las condiciones meteorológicas e hidrológicas antes de realizar actividades en los cursos de agua. Las precipitaciones en sectores cordilleranos pueden generar crecidas repentinas, por lo que resulta fundamental respetar las indicaciones de seguridad y las disposiciones vigentes para cada ambiente.

Neuquén cuenta con una amplia variedad de escenarios para la pesca deportiva, con especies como trucha arcoíris, trucha marrón, trucha de arroyo y salmón encerrado. La actividad constituye, además, un atractivo turístico que convoca a visitantes de distintos puntos del país y contribuye al movimiento económico de las localidades cordilleranas.