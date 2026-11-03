​Neuquén fortalece la formación ambiental del sector público con la Ley Yolanda ​

La Provincia abrió la convocatoria a una nueva edición de la capacitación destinada a agentes provinciales y municipales. La propuesta forma parte de una política de formación que busca incorporar la perspectiva ambiental de manera transversal en la gestión pública, con contenidos adaptados a las características y desafíos del territorio neuquino.

La Provincia del Neuquén abrió la preinscripción para la 8ª edición de la capacitación Ley Yolanda, destinada a agentes de la Administración Pública Provincial y Municipal, como parte de una línea de formación orientada a fortalecer las capacidades ambientales de quienes intervienen en el diseño, la implementación y la gestión cotidiana de las políticas públicas.

La capacitación será virtual y autogestionada, tendrá una carga de 20 horas reloj y comenzará el 10 de noviembre. La preinscripción permanecerá abierta hasta el 5 de noviembre a las 9, a través del sitio de Capacitación y Formación Neuquén.

Más allá de cada convocatoria, la continuidad de las distintas ediciones busca consolidar la formación ambiental como una dimensión de la profesionalización del sector público, entendiendo que los desafíos ambientales y climáticos atraviesan áreas tan diversas como la planificación territorial, la infraestructura, la producción, la energía, los servicios públicos, la gestión de residuos o la participación ciudadana.

Una formación vinculada con Neuquén

La Ley Nacional 27.592 establece la formación integral en ambiente, con perspectiva de desarrollo sostenible y especial énfasis en cambio climático, para quienes se desempeñan en la función pública. Neuquén adhirió a ese régimen mediante la Ley Provincial 3285, que establece además la elaboración de planes de capacitación y contenidos mínimos vinculados con cambio climático, biodiversidad y ecosistemas, eficiencia energética, energías renovables, economía circular, desarrollo sostenible y normativa ambiental.

Sobre esa base, el trabajo provincial avanzó en la territorialización de los contenidos, incorporando problemáticas, herramientas y referencias propias de Neuquén.

La propuesta vigente aborda, entre otros temas, el ambiente y la identidad territorial, la trashumancia, las áreas naturales protegidas y los bosques nativos de la provincia, los mecanismos de participación ciudadana ambiental, la situación del cambio climático en la Patagonia, la matriz energética, la gestión de residuos y la educación ambiental. También incorpora herramientas vinculadas con procedimientos concretos de la administración pública provincial.

De esta manera, la capacitación busca que los contenidos generales de la Ley Yolanda puedan ser relacionados condecisiones, políticas y situaciones que forman parte de la gestión pública neuquina.

Ambiente, una responsabilidad transversal del Estado

La formación parte de una concepción transversal de la política ambiental, las decisiones con incidencia sobre el ambiente no se concentran únicamente en los organismos especializados, sino que atraviesan las distintas áreas y niveles del Estado.

Por ese motivo, la propuesta está dirigida a agentes públicos provinciales y municipales y busca fortalecer conocimientos que puedan ser incorporados en la planificación, la administración y la implementación de políticas desde distintos ámbitos de gestión.

La capacitación se encuentra incorporada al programa de Desarrollo de Competencias para la Función Pública, dentro de la categoría Fortalecimiento Institucional.

Esta perspectiva convierte a Ley Yolanda en una herramienta que trasciende la sensibilización ambiental, apunta a generar capacidades institucionales permanentes, mejorar la comprensión de los problemas ambientales y climáticos y fortalecer la incorporación de criterios de sostenibilidad en la toma de decisiones públicas.

Octava edición

La nueva convocatoria da continuidad a un proceso formativo que durante 2026 tuvo sucesivas ediciones destinadas a ampliar el acceso de agentes públicos a la capacitación ambiental. La séptima edición comenzó en octubre y la octava abrirá una nueva cohorte durante noviembre.

El cursado de esta edición comenzará el 10 de noviembre a las 9, finalizará el 1 de diciembre y se desarrollará de manera virtual y autogestionada a través del Campus Virtual Integrar Capacitación. Quienes completen las actividades correspondientes podrán certificar 20 horas reloj.