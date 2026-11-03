​Figueroa defendió el cambio de modelo en Neuquén y puso a la infraestructura en el centro del desarrollo ​

En la 32ª Conferencia Industrial de la UIA, el gobernador sostuvo que desde diciembre de 2023 la Provincia reorientó sus recursos hacia rutas, escuelas, hospitales y servicios. También planteó que el crecimiento de Vaca Muerta debe traducirse en más oportunidades para los proveedores neuquinos y reclamó una discusión integral sobre la coparticipación federal.

El gobernador Rolando Figueroa llevó a la 32ª Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA) una definición política sobre el rumbo de Neuquén: la transformación del modelo de gestión iniciada en diciembre de 2023 tiene a la infraestructura pública, la competitividad productiva y una distribución más equitativa de los recursos federales entre sus principales ejes. “La infraestructura es prioritaria para el desarrollo”, afirmó durante el panel “La nueva geografía del desarrollo: Energía, minería y cadenas de valor”, que compartió con sus pares de Catamarca, Raúl Jalil, y San Juan, Marcelo Orrego.

Ante empresarios y dirigentes industriales, Figueroa describió el cambio de paradigma que, a su entender, atraviesa la economía neuquina a partir de la posibilidad de colocar sus recursos energéticos en los mercados internacionales. Contrastó ese escenario con el esquema anterior, en el que -según señaló- “los precios se fijaban por decreto” y la Provincia recibía por sus recursos un valor que consideró muy inferior al de mercado. La nueva etapa, sostuvo, exige competir, coordinar esfuerzos y construir un entramado productivo capaz de acompañar la expansión de Vaca Muerta.

En ese planteo, el mandatario buscó despejar una idea: Vaca Muerta no puede entenderse solamente como una formación geológica ni como una actividad aislada. “Vaca Muerta es solo una roca, con lo cual es una condición necesaria, pero no es suficiente”, expresó. Para que el desarrollo energético se sostenga, agregó, hace falta una red de empresas, trabajadores, servicios, infraestructura y proveedores que permita transformar la producción en actividad económica dentro y fuera de Neuquén.

Por eso, uno de los puntos centrales de su exposición fue la jerarquización de los proveedores neuquinos. Figueroa afirmó que la Provincia trabaja con las operadoras para ampliar la participación de firmas locales en la cadena de valor y señaló que parte de los recursos obtenidos por la explotación del subsuelo se redistribuye para acompañar ese crecimiento. “Van permanentemente subiendo de anillo los proveedores neuquinos”, describió. También remarcó que las compras se realizan mediante licitaciones transparentes y advirtió sobre prácticas de contratación que, según dijo, tienden a concentrar las operaciones en un grupo reducido de empresas.

Al mismo tiempo, el gobernador planteó que el desarrollo de Vaca Muerta no debe leerse como una competencia entre provincias. Mencionó la participación de empresas de Santa Fe, Mendoza, Córdoba, Buenos Aires y La Pampa, además de firmas patagónicas, y estimó que miles de compañías de distintas jurisdicciones trabajan para la actividad hidrocarburífera. Propuso una lógica de complementariedad regional para mejorar la competitividad del conjunto.

Figueroa también expuso cómo se distribuye, según su explicación, el valor de un barril de petróleo de exportación. Indicó que una parte importante se destina a costos y utilidades empresarias, mientras que otra llega al Estado nacional y al conjunto de las provincias. En ese esquema, remarcó que Neuquén recibe una porción que debe reinvertir para sostener el círculo de obras y servicios que requiere la actividad. La descripción formó parte de su argumento sobre el efecto económico que la producción neuquina genera en el resto del país.

El segundo gran eje fue el giro de prioridades en la gestión provincial desde la asunción de diciembre de 2023. Figueroa recordó que, al iniciar su mandato, acordó con los municipios un Pacto de Gobernanza y definió como prioridad atender el atraso de infraestructura que equivalía a una deuda de 4.000 millones de dólares con la ciudadanía. Para financiar ese programa mencionó tres vías: créditos de organismos multilaterales, la colocación de títulos públicos y recursos propios, además de mecanismos de participación empresaria en las obras vinculadas con Vaca Muerta.

En ese contexto, aseguró que la Provincia está ejecutando un volumen de infraestructura que, de acuerdo con sus cifras, no tiene antecedentes en la historia neuquina. Mencionó la construcción y pavimentación de 1.000 kilómetros de rutas provinciales, 100.000 metros cuadrados de edificios escolares, otros 100.000 metros cuadrados destinados a hospitales y 50.000 metros cuadrados entre cárceles y comisarías. También enumeró extensiones de redes de gas y fibra óptica. La continuidad de ese plan fue uno de los mensajes que dejó ante el sector industrial: las obras ya están en marcha y, sostuvo, deberán mantenerse para acompañar el crecimiento productivo y mejorar las condiciones de vida en todo el territorio.

El planteo incluyó una dimensión fiscal. Figueroa señaló que Neuquén mantiene una tasa efectiva de Ingresos Brutos que calificó como baja y anticipó que la planificación provincial contempla, a partir de 2028 y bajo determinados requisitos de contratación, dejar de cobrar ese tributo a quienes participen de la cadena de valor.

Por último, el mandatario trasladó el debate al esquema de distribución de los recursos nacionales y reclamó discutir una nueva coparticipación federal. Sostuvo que las provincias reciben hoy una proporción menor de los recursos estatales que en los primeros años de la democracia, pese a que asumieron más obligaciones. Además, cuestionó el coeficiente que recibe Neuquén en la distribución secundaria y lo comparó con el de otras jurisdicciones. “Un debate federal para poderse sentar a discutir de qué manera se van a repartir los fondos es bueno, pero tiene que ser integral”, afirmó.

Con ese planteo, Figueroa vinculó la discusión por la coparticipación con el modelo de desarrollo que presentó ante la UIA: una provincia que produce energía para el país y para los mercados internacionales, pero que necesita recursos para sostener rutas, escuelas, hospitales, seguridad y servicios. La discusión, según su exposición, no se limita a cuánto recibe cada jurisdicción, sino también a qué responsabilidades asume y cómo se distribuyen territorialmente los beneficios de la actividad económica.

Estudiantes neuquinos recibieron distinciones en la Conferencia de la UIA

Durante la 32ª Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA), realizada este martes, estudiantes de las EPET N° 21 y 30 de San Martín de los Andes recibieron la distinción por el proyecto “Baliza Inteligente Combate Incendios”, con el que Neuquén obtuvo el primer puesto nacional en el concurso Industria Inspira, entre 57 propuestas de todo el país. Por la EPET 21 participaron Hilario Ferreira, Lucas Körte Nogués, Marcos Nahuel Noguera, Román Martín Muñoz y Tobías Vergara, acompañados por el docente Fernando Vázquez; mientras que por la EPET 30 integraron el equipo Aucan Nehuen Russo, Lucio Manuel Aucha, Santiago Román Rocca Cordero, Valentino Michanie, Luciana Guerrero y Nicolás Badenes, junto con el profesor Marcos Santiago Vallejos. En representación del grupo, recibió el reconocimiento el estudiante Hilario Ferreira.

La delegación neuquina estuvo acompañada por María Angélica Correa, directora de Educación Técnica del Consejo Provincial de Educación (CPE), quien participó de la actividad junto a los estudiantes y sus docentes. El desarrollo consiste en un dispositivo portátil que permite a los brigadistas medir variables meteorológicas durante los incendios forestales, como viento, temperatura y humedad, y transmitir alertas mediante radio VHF, incluso en sectores sin cobertura de telefonía celular.

La iniciativa fue desarrollada en articulación con el grupo de Incendios, Comunicaciones y Emergencias (ICE) del Parque Nacional Lanín y constituye un ejemplo del potencial de la educación técnica neuquina para generar soluciones tecnológicas frente a problemáticas concretas del territorio.