​Neuquén rindió homenaje a los policías caídos en cumplimiento del deber ​

La XIV Cruzada Homenaje culminó en la Central de Policía, luego de recorrer distintos puntos de la provincia. El ministro de Seguridad, Matías Nicolini, encabezó la ceremonia junto a las autoridades policiales y familiares de los efectivos homenajeados.

Por del Día de los Mártires Policiales, se realizó en la Central de Policía de Neuquén el acto de cierre de la XIV Cruzada Homenaje, una iniciativa que mantiene viva la memoria de quienes dieron su vida en cumplimiento del deber. La ceremonia reunió a autoridades, personal policial, familiares y representantes de distintas fuerzas de seguridad.

El acto fue encabezado por el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, acompañado por el jefe de la Policía del Neuquén, comisario general Carlos Tomás Díaz Pérez, y el subjefe, comisario general Walter Alberto San Martín. También participaron autoridades nacionales y provinciales.

La travesía comenzó el 18 de octubre y recorrió distintas localidades neuquinas, llevando un mensaje de reconocimiento y gratitud hacia los hombres y mujeres que ofrendaron sus vidas al servicio de la comunidad. En su tramo final, los ciclistas cruzaron a Río Negro, realizaron una parada en una unidad policial de Cipolletti y continuaron hasta la capital neuquina, donde fueron recibidos por autoridades y efectivos.

“Hoy honramos a los policías que dieron su vida al servicio de la comunidad y acompañamos a sus familias, que son parte inseparable de nuestra institución. Su vocación y su entrega nos comprometen a mantener viva su memoria y a cuidar, todos los días, a quienes nos cuidan. Esta cruzada expresa el respeto y la gratitud de los neuquinos hacia nuestros policías y sus familias”, expresó Nicolini.

Durante la ceremonia se entonaron los himnos y se realizó una bendición religiosa a cargo del capellán mayor Pablo Andrés Mardoni. Además, se entregaron presentes y reconocimientos a quienes participaron de esta edición.

Uno de los momentos más emotivos fue la colocación de una ofrenda floral y la realización de un minuto de silencio en memoria de los mártires policiales. Posteriormente, el jefe de Policía y el ministro de Seguridad brindaron palabras alusivas, en las que destacaron la vocación de servicio y el legado de los efectivos fallecidos.