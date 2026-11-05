​Villa La Angostura: Figueroa recorrió la obra de la planta de pretratamiento de efluentes de camiones atmosféricos ​

La planta, que será la primera de la provincia, también recibirá los efluentes de motorhomes y baños químicos. Demanda una inversión de 2.370 millones de pesos -con financiamiento de CAF- y protegerá el suelo, las napas y el lago Nahuel Huapi.

El gobernador Rolando Figueroa recorrió la obra de la planta de pretratamiento de efluentes de camiones atmosféricos de Villa La Angostura, que será la primera de la provincia. Durante la visita se verificó el estado de avance de los trabajos y la llegada del equipamiento electromecánico a la localidad.

“Recorrimos la planta de pretratamiento de camiones atmosféricos, que ya tiene un 11% de avance y estará lista en marzo de 2027”, destacó el gobernador tras la visita a la obra y aseguró: “Villa La Angostura será la primera localidad de Neuquén con un sistema específico para estos efluentes”.

El gobernador consideró que se trata de “una obra clave para una comunidad, donde cerca del 75% de la población usa pozos ciegos”. “Trataremos también los líquidos de motorhomes, buses y embarcaciones, y así protegemos el suelo, las napas y el ambiente”, indicó y remarcó: “Gestionar el agua es cuidar el futuro de nuestra gente”.

La línea de pretratamiento incluye un tamiz de tornillo para retener sólidos gruesos, un tanque de sedimentación, un extractor vertical de arenas y un transportador horizontal que traslada el material a un contenedor para su retiro. Los equipos representan una inversión aproximada de 300 millones de pesos.

Hoy cerca del 75% de la población de la villa utiliza pozos ciegos, que se vacían periódicamente con camiones atmosféricos. La planta separará los sólidos y las arenas de esos líquidos antes de su ingreso a la planta de tratamiento existente, para proteger el suelo, las napas y el lago Nahuel Huapi.

Una respuesta para el turismo

Además de los efluentes que recolectan los camiones atmosféricos, la planta recibirá los líquidos de motorhomes, baños químicos y otros sistemas de almacenamiento móvil. Hasta ahora, la localidad no contaba con un punto de descarga adecuado para estos residuos.

Villa La Angostura se encuentra a orillas del lago Nahuel Huapi y rodeada por el Parque Nacional homónimo, y recibe a lo largo del año a miles de visitantes. Con la planta, quienes llegan en casa rodante o contratan servicios de sanitarios móviles para eventos y temporada podrán descargar sus efluentes en un sitio habilitado, con control sobre el destino final.

De esta manera, la obra permite ordenar la disposición de residuos que genera la actividad turística, prevenir la contaminación del suelo y de los cuerpos de agua y acompañar el crecimiento de la localidad con criterios de sustentabilidad. Se protege así el recurso que sostiene el turismo de la región.

La obra demanda una inversión total de 2.370 millones de pesos, con un crédito gestionado por la Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (Upefe) ante la CAF. La ejecuta la unión transitoria de empresas conformada por VICA Construcciones SRL y Bridge Hydrogen SA. El plazo de los trabajos es de 300 días y se realiza de forma articulada con el municipio.

Con esta obra, la Provincia y el Municipio trabajan de forma articulada para proteger el lago y garantizar un servicio sanitario acorde al crecimiento de la localidad.