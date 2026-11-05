​Cutral Co fue designada ciudad madre para la prevención por el fenómeno El Niño ​

Se firmó un convenio de cooperación entre la provincia y el municipio para coordinar acciones, anticipar contingencias y establecer un centro de acopio de recursos ante las posibles tormentas.

Este jueves se firmó un Convenio de Cooperación e Intercambio de Información entre la Provincia del Neuquén y la municipalidad de Cutral Co, para la prevención ante la emergencia meteorológica declarada por seis meses ante el fenómeno de El Niño.

Participaron el secretario del Interior de la provincia, Gustavo Coatz; la secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos, Luciana Ortiz Luna; el intendente de Cutral Co Ramón Rioseco; el presidente del Concejo Deliberante, Jesús San Martín; el presidente de la Comisión de Fomento de Sauzal Bonito, Fernando Wircaleo; y el secretario de Seguridad Ciudadana de Plaza Huincul, Ramón Lecaro.

El acuerdo establece mecanismos de trabajo conjunto para anticipar contingencias climáticas, identificar zonas de riesgo y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias. También contempla el intercambio de alertas meteorológicas, información técnica y capacitaciones para fortalecer la prevención y proteger a la población.

Al respecto, Ortiz Luna destacó la elección del municipio debido a su historial en el abordaje de emergencias complejas y señaló: “Cutral Co fue designada como ciudad madre para coordinar la estrategia de prevención frente al fenómeno de El Niño. Vamos a contar con un centro de acopio de recursos que permitirá asistir a la Comarca y a regiones vecinas, mediante un trabajo articulado entre Protección Civil, organismos provinciales, Educación, EPEN, cooperativas y los distintos equipos de emergencia”.

Durante su discurso, la funcionaria provincial precisó que Neuquén, junto con Mendoza, está afectada en un 100 por ciento por este fenómeno que trae lluvias persistentes y provoca suelos saturados, con una potencialidad de tormentas agresivas que podrían extenderse hasta febrero o marzo.

Para mitigar los daños, la estrategia provincial se basa en tres ejes precisos. El primero es la creación de las ciudades madre con centros de evacuados y alerta temprana en 72 horas para proteger a los pobladores más vulnerables. El segundo implica un comando unificado con descentralización operativa. El tercero asegura la disponibilidad de fondos a través del comité de emergencia para garantizar las herramientas de gestión y mantener la vialidad de los caminos.

“No sabemos dónde va a ser, no sabemos en qué momento va a ser, pero sí sabemos que tenemos que estar preparados y no podemos perdonarnos ningún tipo de improvisación”, concluyó.