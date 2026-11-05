​Loncopué: la obra de la planta de tratamiento cloacal alcanzó el 99% de avance ​

Autoridades del EPAS y del municipio recorrieron la infraestructura, que se encuentra en su etapa final de ejecución. La Provincia la retomó con una inversión de 2.450 millones de pesos y permitirá tratar los efluentes de toda la localidad.

El presidente del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), Emilio Molina y la gerente general de Ingeniería, Mariel Bruno mantuvieron este martes una reunión de trabajo con el intendente de Loncopué, Daniel Soto. Luego visitaron la planta de tratamiento de líquidos cloacales, que ya registra un 99% de avance de obra.

El encuentro se realizó en el despacho de la Intendencia y tuvo como objetivo abordar los temas vinculados a los servicios de agua y saneamiento de la ciudad. Después, las autoridades recorrieron las instalaciones para verificar el estado de los trabajos.

La obra había quedado paralizada por el desfinanciamiento nacional y fue retomada por la Provincia con fondos propios. Está diseñada para una población estimada de 10.000 habitantes al año 2048 y un caudal medio de 2.540 metros cúbicos por día. Se complementa con una estación de bombeo, un colector de impulsión de 1.440 metros que cruza el río Agrio y una colectora de 1.640 metros. Además, prevé la conexión de unos 700 lotes del área de expansión de Campo Ayoso.

Estas instancias de articulación entre la Provincia y el municipio permiten hacer un seguimiento de las obras y fortalecer las acciones conjuntas en infraestructura y servicios esenciales, en línea con el modelo de gestión que impulsa el gobernador Rolando Figueroa.