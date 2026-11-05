​Dos detenidos por venta de drogas en el barrio Limay ​

Se secuestraron más de 250 gramos de cocaína, dinero en efectivo, un vehículo de alta gama y elementos utilizados para el fraccionamiento de estupefacientes.

Una investigación llevada adelante por la Dirección Antinarcóticos de la Policía del Neuquén permitió desarticular una presunta actividad de comercialización de drogas en el barrio Limay de la ciudad capital. Como resultado del operativo, dos personas quedaron detenidas e imputadas por una presunta infracción a la Ley Nacional 23.737.

La causa se inició a partir de información recibida a través del Ministerio Público Fiscal, que alertaba sobre posibles maniobras de venta de sustancias estupefacientes en un domicilio del sector. La investigación contó con la intervención de la Unidad Fiscal de Narcocriminalidad, a cargo de María Paula Yerfino.

A partir de estos datos, efectivos de la División Antinarcomenudeo realizaron distintas tareas investigativas para corroborar las sospechas y determinar el funcionamiento de la actividad ilícita.

Las diligencias permitieron establecer que en la vivienda residirían una mujer y un hombre, quienes presuntamente comercializaban drogas bajo la modalidad de “delivery”.

Con los elementos reunidos, se solicitó la correspondiente orden judicial de allanamiento, que fue ejecutada el miércoles a las 11.

Durante el procedimiento se secuestraron más de 250 gramos de clorhidrato de cocaína, envoltorio de cannabis, 140.000 pesos en efectivo, un automóvil de alta gama, balanzas de precisión y material utilizado para el fraccionamiento de sustancias. Contó con la participación de diez efectivos del Departamento Antinarcóticos y permitió avanzar en la investigación, con dos personas detenidas e imputadas.

El operativo se suma a las acciones que se desarrollan en Neuquén bajo el esquema de desfederalización del microtráfico, que permite a la Justicia provincial intervenir en determinados delitos vinculados con el narcomenudeo.

La Ley Provincial 3.488 fortaleció esta herramienta y permitió profundizar el trabajo conjunto entre las fiscalías provinciales, la Policía del Neuquén y las divisiones especializadas en narcóticos. El objetivo es llevar la investigación sobre el microtráfico al territorio, con capacidad de intervención en los barrios y localidades donde se detectan estos delitos.