​Un helicóptero permitió realizar un traslado sanitario de urgencia a Neuquén ​

Trasladaron desde Chos Malal a un paciente de 69 años que había sufrido un infarto y derivó a un centro de mayor complejidad.

Un helicóptero desplegado preventivamente en Chos Malal por el Gobierno de la Provincia del Neuquén fue utilizado este viernes para realizar un traslado sanitario de urgencia hacia la capital provincial.

La intervención permitió derivar a un paciente de 69 años con diagnóstico de infarto agudo de miocardio (IAM), que requería atención médica especializada.

El operativo fue coordinado por la secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos, Luciana Ortiz Luna, y se utilizó el helicóptero que ya se encontraba operativo en Chos Malal, como parte del dispositivo provincial de respuesta ante emergencias.

La aeronave despegó alrededor de las 10 y aterrizó aproximadamente a las 11:10 en el Parque Jaime de Nevares, en la ciudad de Neuquén. Allí, personal del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) recibió al paciente y completó su traslado en ambulancia hasta la Clínica Leben Salud, donde continuó su atención médica.

Durante el procedimiento, el hombre permaneció consciente, y con parámetros vitales dentro de los valores normales.

El helicóptero había sido destinado días atrás a Chos Malal para reforzar la capacidad operativa del norte neuquino. Se trata de una aeronave con capacidad para intervenir en distintos tipos de emergencias, incluidos incendios forestales, operaciones de rescate, evacuaciones y traslados sanitarios.

Ortiz Luna destacó que el operativo demuestra la necesidad y la utilidad de contar con este recurso disponible en la región.

El Gobierno provincial fortalece su capacidad de respuesta en el interior neuquino, mediante la disponibilidad de recursos aéreos y la articulación de los equipos de emergencia y salud, con el objetivo de facilitar el acceso oportuno a atención médica especializada en todo el territorio provincial.