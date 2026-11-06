​Promueven sistemas de calefacción más eficientes en áreas protegidas ​

Se realizó en Caviahue un taller de construcción de estufas de masa que permitió levantar y poner en funcionamiento una estructura de ladrillos y barro. La iniciativa continuará en Villa Pehuenia y busca reducir el consumo de leña, mejorar la calidad del aire y promover alternativas que beneficien al ambiente y la salud de las comunidades.

Con una experiencia que combinó aprendizaje, trabajo colectivo y compromiso ambiental, se desarrolló en Caviahue una capacitación sobre construcción de estufas de masa, también conocidas como estufas rusas. La actividad comenzó el 3 de noviembre con una instancia teórica y continuó los días 4 y 5 con las prácticas de construcción en el Centro Interpretativo y Operativo del Área Natural Protegida Copahue, ubicado en el ex aeródromo de la localidad.

El taller estuvo a cargo de Daniel Domínguez, quien acompañó a los participantes en el proceso de construcción de una estufa realizada con ladrillos y barro. Durante las jornadas se compartieron conocimientos sobre sus características y funcionamiento, y se trabajó en una alternativa de calefacción que permite aprovechar mejor el calor y reducir el consumo de leña respecto de los sistemas convencionales.

La iniciativa fue impulsada por la dirección de Economía Social, a cargo de Adrián Díaz, dependiente del ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano, junto con las direcciones generales de Áreas Naturales Protegidas y de Educación Ambiental, del ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales. También contó con la colaboración de la secretaría de Ambiente de la Municipalidad de Caviahue, que aportó las herramientas necesarias y acompañó el desarrollo de las actividades.

Debora Viviani, del cuerpo de Guardaparques de la provincia del Neuquén, explicó que el interés de Áreas Naturales Protegidas surgió de la necesidad de incorporar alternativas que permitan disminuir el consumo de leña en las comunidades. “Nosotros nos interesamos porque era algo que queríamos hace años hacer dentro de las áreas, para bajar el consumo de la leña y también para mejorar la calidad del aire”, señaló. En ese sentido, destacó que la propuesta busca generar beneficios tanto para el ambiente como para los pobladores.

Viviani también remarcó los beneficios de esta tecnología para la calefacción de los hogares. “Es un modelo de estufa que impacta positivamente en el ambiente, en la salud y tiene gran eficiencia de calor”, expresó. Además, subrayó la importancia del trabajo articulado entre organismos para concretar este tipo de iniciativas: “Es un proyecto que se puede llevar a cabo en colaboración entre varias instituciones”.

La convocatoria había previsto un cupo de 25 personas inscriptas, aunque las condiciones climáticas impidieron que algunos participantes pudieran llegar. Finalmente, 15 personas formaron parte de la experiencia. “Fue muy satisfactorio, porque se creó un grupo hermoso, recontra participaron y se fueron muy contentos”, contó la guardaparque. Como cierre de las jornadas, se terminó de construir la estufa, se realizó el primer encendido y compartieron un almuerzo comunitario preparado entre todos los asistentes.

La capacitación tendrá continuidad en el Área Natural Protegida Chañy, en Villa Pehuenia, el 14, 15 y 16 de noviembre. La propuesta busca extender estos conocimientos a otras comunidades, fortalecer la educación ambiental y promover prácticas de calefacción más eficientes que contribuyan al cuidado de los recursos naturales, vinculando el bienestar cotidiano de las personas con la conservación de las áreas protegidas.