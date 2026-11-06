​La Provincia desplegó un operativo aéreo que permitió encontrar a una persona desaparecida en Villa Traful ​

La búsqueda contó con la participación de organismos provinciales, Parques Nacionales, la Policía, la Comisión de Auxilio y vecinos de la localidad. La persona fue localizada alrededor de las 11 de este viernes y presentaba deshidratación moderada e hipotermia, aunque sin riesgo vital.

Una mujer que se había extraviado mientras recorría la zona boscosa de Villa Traful junto a su hija, fue localizada este viernes alrededor de las 11, luego de un operativo de búsqueda que involucró a distintas instituciones y a vecinos de la localidad.

El despliegue se inició alrededor de las 2 de la madrugada tras recibirse el aviso de la desaparición de la mujer, por parte de su hija; y se extendió durante la madrugada. Para las tareas se utilizaron distintos recursos, entre ellos un dron térmico aportado por la Secretaría de Emergencia y Gestión de Riesgo, a cargo de Luciana Ortiz Luna, que permitió colaborar en el rastrillaje desde el aire.

Alan Traballoni, director de Emergencia y Comunicación de la Región Sur de la secretaría, explicó que el operativo reunió a equipos de diferentes organismos y destacó también la participación de la comunidad local.

“Desde la secretaría aportamos un dron térmico, gente del sistema provincial de manejo del fuego, y también colaboró gente de Parques Nacionales, de la Policía del Neuquén y también de la Comisión de Auxilio acá de Traful, junto con varios vecinos que se acercaron”.

La mujer fue localizada a unos dos kilómetros del lago Traful, con lesiones en miembros inferiores, pero sin riesgo de vida. Fue encontrada con un cuadro de deshidratación moderada e hipotermia, aunque sin riesgo de vida. Tras recibir asistencia, quedó acompañada por sus familiares.

“Gracias a Dios, alrededor de las 11 de la mañana de hoy se pudo dar con el paradero de esta persona, la cual se encontraba con un estado de deshidratación moderada e hipotermia, pero sin riesgo vital”.

Traballoni confirmó que la persona se encontraba en buen estado y resaltó la importancia de la coordinación entre los equipos que participaron de la búsqueda.

“La misma se encuentra en buen estado, ya en compañía de su familia, por suerte es una historia con un final feliz, en donde se ve que el trabajo en conjunto de todas las instituciones dio sus frutos”.

El operativo concluyó con la localización de la persona y puso de manifiesto el trabajo articulado entre los organismos de emergencia, las fuerzas de seguridad, las instituciones que trabajan en el territorio y los vecinos de Villa Traful.

El despliegue contó con la participación de la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, personal del SIEN, una ambulancia del Centro de Salud Olga Vivares, Fauna de la Provincia del Neuquén, Parque Nacional Nahuel Huapi, Comisión de Fomento de Villa Traful, Sistema Provincial de Manejo del Fuego, Policía del Neuquén, vecinos de la comunidad y brigadistas locales.