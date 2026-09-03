​Un domingo para volver a jugar: el Gigante del Este se prepara para celebrar en familia ​

La propuesta busca recuperar el espíritu de los encuentros compartidos y abrir un espacio de diversión para todas las edades y la familia. La actividad es con entrada libre y gratuita.

Con una jornada especial pensada para disfrutar en familia y con una propuesta que invita a celebrar no solo a los niños y las niñas, sino también a ese niño que cada adulto lleva consigo, la Fundación BPN, junto al Gobierno provincial, celebrará este domingo el Día del Niño en el Gigante del Este, ubicado en el barrio Provincias Unidas de la ciudad de Neuquén.

Las actividades comenzarán a las 15 y tendrán entrada libre y gratuita. Durante la jornada habrá espectáculos, juegos, sorteos y chocolate caliente para compartir en familia.

Al respecto, la presidente de la Fundación, Marlene Velásquez Herwitt, precisó que “pensamos en algo especial que no sea solamente para los niños y niñas, sino que también sea para ese niño que llevamos adentro todos los adultos y sea como un festejo en familia, como a nosotros nos gusta desde la Fundación, unir la familia y que el que vayan todos y que sea algo para todos”.

En este sentido, resaltó que “hicimos un convenio con Jaime Vallejos, que es el presidente de la Comisión Vecinal de Provincias Unidas, para tener durante el año 5 fechas en el Gigante del Este”.

Además detalló que “la jornada incluirá la Banda del Ejército, chocolate caliente y medialunas, juegos e inflables, sorteos, actividades coordinadas por profesores de educación física y la participación del malabarista Facu Disturbio. El cierre estará a cargo de un espectáculo de K-pop inspirado en las populares “cazadoras de demonios”, con baile, luces, burbujas y otros efectos”. Se recomienda llevar mate y reposera ya que se espera realizar las actividades al aire libre, si el clima lo permite.

Otras actividades durante septiembre

Por otra parte, como parte del aniversario de Neuquén, la Fundación llevará adelante distintas actividades y trasladará su orquesta a barrios y escuelas. El miércoles 9 habrá presentaciones a las 10 y a las 14 en la Fundación Jacinto Estable, ubicada en Chile 537 de Centenario. El jueves 10 actuará en el colegio Creciendo, San Martín 440, Plottier, también a las 10 y a las 14. El viernes 11 se presentará a las 10 en la escuela secundaria María Auxiliadora de Neuquén. El sábado 12, aniversario de la ciudad, ofrecerá a las 19 un repertorio alusivo en la comisión vecinal de Islas Malvinas, ubicada en Castelli y Carlos Emma.

En tanto, el 18 de septiembre, a las 19:30, el Cine Teatro Español será sede del festival “Unidos por la historia”, organizado para celebrar las fiestas patrias chilenas y fortalecer la hermandad entre ambas comunidades. La actividad convocará a residentes chilenos y familias argentinas, muchas de ellas descendientes de inmigrantes chilenos, por lo que tendrá carácter binacional. Habrá cueca, chamamé, vals, sopaipillas, empanadas y otras expresiones culturales.