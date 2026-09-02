​EPAS realizará tareas de mantenimiento en el sistema de agua potable de Chos Malal ​

El sábado se realizará la limpieza del principal reservorio de agua de la localidad y el suministro se verá interrumpido durante ese día. Desde el organismo se solicita a la población tomar la precaución de llenar los tanques de almacenamiento el viernes para minimizar el impacto en el domicilio.

El Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) informó que este sábado 5 de septiembre una cuadrilla técnico-operativa llevará adelante trabajos de mantenimiento programados en el sistema de agua potable de Chos Malal, con el objetivo de mejorar y garantizar la calidad del servicio para todos los habitantes de la localidad.

La intervención consiste en la limpieza de la cisterna del Cerro de la Cruz, el principal reservorio de agua potable de la ciudad. Se trata de una tarea esencial de mantenimiento preventivo que requiere el vaciado total del tanque para que el personal técnico pueda ingresar y realizar la limpieza en condiciones seguras.

Para lograrlo, el viernes se cerrará la llave de ingreso al tanque, permitiendo un vaciado gradual y controlado. Una vez finalizada la limpieza, se pondrán en marcha las maniobras necesarias para recuperar el nivel del reservorio, normalizando el suministro de manera progresiva última hora del sábado cuando las redes estén presurizadas y pueda normalizarse la presión.

El trabajo de los equipos de EPAS

Estas tareas son posibles gracias al compromiso de las cuadrillas técnico-operativas de EPAS, que trabajan directamente sobre la infraestructura para asegurar que el agua que llega a cada hogar cumpla con los estándares de calidad necesarios. El mantenimiento preventivo de reservorios como el del Cerro de la Cruz es una labor clave -aunque poco visible- para sostener el servicio a largo plazo y anticiparse a problemas antes de que afecten a la comunidad.

Durante la jornada de trabajos, se solicita a los vecinos y vecinas de Chos Malal extremar el cuidado del agua potable, priorizando su uso exclusivamente para consumo humano e higiene.

Consultas al Centro de Atención al Usuario

Ante cualquier duda o inconveniente, los usuarios pueden comunicarse de manera gratuita, durante las 24 horas, con el Centro de Atención al Usuario, marcando el 08002224827 o través del bot ingresando en la web del EPAS: www.epas.gov.ar.