​Una referente mundial de la biomecánica del tenis dará una capacitación gratuita en Neuquén ​

Se trata de Daria Kopsic, ex jugadora argentina con experiencia en Roland Garros, Wimbledon y el US Open. La actividad, a realizarse en la semana previa al choque entre Argentina y Turquía en el Ruca Che, es gratuita y requiere inscripción previa por cupos limitados.

Neuquén se prepara para vivir la Copa Davis con dos semanas de actividades previas dirigidas a fortalecer el tenis de la región. La agenda arranca el sábado 5 de septiembre, de 10 a 13, en el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA), con una capacitación gratuita a cargo de Daria Kopsic.

Denominada “Introducción a la Biomecánica y su importancia en la formación deportiva”, estará dirigida a entrenadores deportivos, preparadores físicos, kinesiólogos, jugadores y público en general. El cupo es limitado. Quienes deseen participar pueden realizar sus consultas e inscripciones a través del Instagram de la Federación Neuquina de Tenis: @fntneuquen.

Kopsic supo ser una de las mejores jugadoras juveniles del continente. Fue N°1 de Argentina y Sudamérica en 1973 y 1974, y representó al país en Roland Garros, Wimbledon y Forest Hills, hasta que una lesión en la columna la alejó tempranamente de las canchas. Ese quiebre la llevó a formarse en biomecánica en Estados Unidos y a convertirse en una de las precursoras de su aplicación al tenis en la Argentina.

Además, fue directora de Capacitación de la Asociación Argentina de Tenis (AAT) entre 1992 y 1994, y como coach de la ITF trabajó con más de 200 jugadoras de todo el mundo, acumulando ocho títulos de Grand Slam junto a tenistas como Cara Black e Irina Seleyutina. Es autora de varios libros sobre metodología de enseñanza; entre ellos, El Saque – Sistema Biodinámico, un estudio de diez años dedicado enteramente a ese golpe, poco habitual en la bibliografía del tenis mundial.

“Hay que respetar al individuo desde su contextura y no enseñar como si fuéramos robots y todos iguales”, sostiene Kopsic sobre su enfoque de la enseñanza del tenis.

Esa mirada -centrada en el biotipo y la individualidad de cada jugador o jugadora, y no en un modelo técnico único- es la que Kopsic viene difundiendo en congresos y capacitaciones en todo el país, y la que compartirá en Neuquén con quienes forman a los tenistas de la región.

Cabe destacar que, entre el 19 y el 20 de agosto, Argentina recibirá a Turquía en una serie correspondiente al Grupo Mundial I de la Copa Davis, en el estadio Ruca Che de Neuquén. Las entradas para dicho enfrentamiento se encuentran agotadas.