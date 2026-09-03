​Las Piedritas tendrá asfalto: la obra beneficiará a 400 familias de Villa La Angostura ​

La obra proyectada comprende la pavimentación de más de 3.700 metros lineales, mejorará las condiciones de transitabilidad y brindará mayor seguridad vial.

El Gobierno provincial otorgó un aporte reintegrable a la municipalidad de Villa La Angostura para comenzar con los trabajos de asfalto en el barrio Las Piedritas, uno de los más antiguos de la localidad.

Se trata de 3.720 metros lineales, distribuidos en tramos que abarcan las arterias: Las Retamas, Las Fucsias, Avenida Arrayanes, Los Araucanos, Moquehue, Ruca Choroy, Avenida Huemul (incluyendo Avenida Huemul 2) y Pichi Cura. La nueva infraestructura se complementará con tramos de interconexión, e incluirá de manera integral las obras complementarias de cordón cuneta y badenes.

Los trabajos forman parte de un compromiso asumido por el gobernador Rolando Figueroa de avanzar con las mejoras en la accesibilidad al barrio, brindando una solución definitiva a los inconvenientes derivados de las condiciones climáticas de la región, en particular durante los períodos de lluvias y nevadas. El beneficio alcanzará a alrededor de 400 familias que residen en ese sector histórico de la villa.

“Hace muchos años que no se ven cuadras de asfalto en Villa La Angostura”,expresó el mandatario neuquino en oportunidad de firmar el convenio con el intendente Javier Murer.

“Vamos a poder llegar a 35 cuadras de pavimento en el barrio. Las Piedritas recibirá una de las obras viales más importantes de los últimos años”, dijo Figueroa y agregó que esa intervención mejorará la circulación, el orden urbano y la calidad de vida de las familias.

La obra también generará importantes beneficios de índole social, urbana y ambiental, favoreciendo la integración del barrio con el resto de la trama urbana, mejorando las condiciones para la prestación de los servicios públicos y fortaleciendo la infraestructura necesaria para acompañar el desarrollo sostenido de Villa La Angostura.

El proyecto tuvo su instancia previa en el Concejo Deliberante tras superar la etapa del Registro de Oposición de los frentistas. Posteriormente, el Departamento Ejecutivo elevó al Deliberante el Pliego de Bases y Condiciones para proceder con la licitación de los trabajos. Mediante la Ordenanza Nº4380/2026 se declaró la Utilidad Pública e Interés Público Municipal de la obra y se aprobó que el reembolso del aporte otorgado por el Gobierno provincial se realice en 36 cuotas iguales, mensuales y consecutivas, a través de descuentos sobre todos los recursos de transferencias automáticas que percibe el municipio.