​Tras dos allanamientos, incautan drogas, inhibidores y un vehículo ​

Luego de un robo ocurrido en el estacionamiento de un hipermercado, se realizaron dos operativos en los cuales se incautó marihuana, cocaína, elementos utilizados para delinquir y el auto donde se desplazaban los involucrados.

Durante la jornada del miércoles, la Policía del Neuquén realizó dos allanamientos con resultados positivos. Los mismos tuvieron lugar en una vivienda del barrio Toma 7 de Mayo y en el barrio Gregorio Álvarez. Como resultado de los procedimientos, se incautaron estupefacientes, un inhibidor y un vehículo.

La investigación comenzó a partir de la detención, el martes pasado, de dos hombres y una mujer, quienes fueron interceptados en la intersección de las calles Santa Fe y San Juan de Neuquén. Los involucrados se desplazaban en un Chevrolet Onix color gris, que estaba vinculado a un hecho delictivo ocurrido en el estacionamiento de un hipermercado ubicado en la calle Antártida Argentina al 1100.

Durante ese primer procedimiento, uno de los ocupantes del vehículo intentó ocultar una mochila que contenía un teléfono celular, cuyas características coincidían con los datos aportados por el damnificado del robo en el estacionamiento. Notificada la fiscalía de Robos y Hurtos, se dispuso la demora de los sospechosos y el secuestro del vehículo, dos mochilas y el teléfono en cuestión.

Dando continuidad a las actuaciones judiciales, durante la jornada del miércoles, se realizaron dos allanamientos autorizados por el Juez de Garantías. El primero tuvo lugar en una vivienda del barrio Toma 7 de Mayo, lugar en que se secuestró un equipo de comunicación utilizado para inhibircerraduras de vehículoscon su respectivo cargadores, una notebook Dell, un iPad y tres farolas metálicas. En tanto, el segundo allanamiento se realizó en el barrio Gregorio Álvarez. Allí se encontraron 18 gramos de marihuana y 12 gramos de cocaína, lo que derivó en una causa federal (Ley 23.737) contra uno de los detenidos para lo que se convocó a personal de Antinarcóticos.

Asimismo, durante la requisa del vehículo Chevrolet Onix secuestrado, se hallaron dos herramientas metálicas tipo “T” utilizadas habitualmente como ganzúas para violentar cerraduras de automóviles.

Finalmente, los involucrados fueron notificados de libertad supeditada a posterior resolución del Magistrado interviniente. Participaron de los procedimientos la Oficina de Investigaciones Zona Noreste, Patrulleros Motoristas, y personal de Guardia de la Comisaría Primera.