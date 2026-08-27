​El EPAS estrena sitio web con autogestión de facturas y asistencia virtual las 24 horas ​

La actualización incorpora un asistente virtual disponible las 24 horas y la posibilidad de pagar la factura y realizar trámites de forma totalmente online.

El Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) pone en marcha un nuevo sitio web institucional pensado para simplificar el vínculo entre el organismo y los usuarios de toda la provincia del Neuquén. La actualización incorpora dos herramientas centrales: un asistente virtual disponible las 24 horas y la posibilidad de pagar la factura y realizar trámites de forma totalmente online, sin necesidad de acudir a una oficina.

Un canal de atención permanente

Entre las principales novedades, el sitio suma un bot de atención que funciona todos los días, a toda hora, y que permite a los usuarios resolver consultas, iniciar reclamos y realizar gestiones sin depender del horario de atención al público ni de la disponibilidad de un operador. La herramienta está integrada a la Oficina Virtual, el espacio donde también se concentra el pago de facturas y el resto de los trámites habituales.

Autogestión de la factura, sin trasladarse

Otro de los ejes del rediseño es la posibilidad de autogestionar el pago de la factura de manera online. Desde la nueva ‘home’, los accesos a la Oficina Virtual quedaron entre los primeros elementos visibles de la página, junto con los trámites más solicitados: centro de atención al usuario, tarifa social y conexión nueva. La lógica detrás de este ordenamiento respondió a un criterio simple: la mayoría de las personas que ingresan al sitio del EPAS lo hacen porque tienen un problema puntual con el servicio o necesitan hacer un trámite, y esa necesidad debe resolverse sin tener que navegar entre múltiples secciones.

Información por localidad y un mapa interactivo

El nuevo desarrollo también incorpora un mapa interactivo de la provincia, construido especialmente para este proyecto, que permite a cada usuario acceder a los datos del servicio de agua y saneamiento de su localidad: cobertura, producción, ubicación de plantas de tratamiento y los canales de contacto de la oficina correspondiente, incluyendo teléfono y WhatsApp. Esta información, antes dispersa, ahora está disponible en un solo lugar para las localidades del interior provincial.

El sitio fue diseñado con especial atención a la conectividad limitada que existe en distintas zonas de Neuquén, mejorando los tiempos de acceso incluso en conexiones más lentas.

Si por algún motivo durante las próximas 48 horas, los usuarios que no pudieran visualizar la web con normalidad y necesiten en la Oficina Virtual, deberán ingresar directamente a oficinavirtual.epas.gov.ar.

Desde el organismo remarcaron que se trata de una medida transitoria para garantizar una migración sin interrupciones en la prestación del servicio, ante cualquier inconveniente los usuarios se pueden comunicar al Centro de Atención al Usuario 0800-2224827 o al bot: 2994 52-3084.