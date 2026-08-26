​Municipios de la región Vaca Muerta acordaron avances en seguridad ciudadana ​

Intendentes, autoridades policiales y representantes provinciales se reunieron en Buta Ranquil para dar continuidad al trabajo del Consejo Regional de Seguridad Ciudadana y definir acciones para los próximos meses.

El Consejo Regional de Seguridad Ciudadana de la Región Vaca Muerta, creado por la Ley Provincial N°3515, se reunió en Buta Ranquil dando continuidad a la agenda de temas abordados con anterioridad.

Durante la jornada se trabajaron diversos temas, entre ellos, la situación de los animales sueltos en las rutas, el avance de las cámaras de seguridad, la ampliación del sector de alcaidía de la Comisaría N°32, la instalación de un puesto de control policial, el acceso a la justicia y la creación de un dispositivo de asistencia a las víctimas, entre otros.

Sobre los animales sueltos se planteó la necesidad de que los municipios de la región y los distintos actores institucionales asuman un compromiso conjunto para llevar adelante acciones concretas en las rutas.

Con relación a las cámaras de seguridad, se informó que Rincón de los Sauces ya se cuenta con el servicio de fibra óptica necesario para la conectividad, tras un acuerdo con una empresa privada.

Se detalló que la licitación pública para la instalación de un centro de monitoreo en San Patricio del Chañar y Añelo se encuentra en un trámite administrativo avanzado, que en Rincón de los Sauces comenzó la adecuación del servicio de mantenimiento del centro existente, y que habrá prioridad de licitación para ampliar el centro de monitoreo y conectar 58 cámaras, con fecha estimativa para diciembre.

Respecto de la ampliación del sector de alcaidía de la Comisaría N°32, el intendente de Buta Ranquil, Pedro Cuyul, planteó la necesidad de una reestructuración que permita ampliar la capacidad de detenidos, en virtud del aumento de la población carcelaria de la Unidad de Orden Público local. El compromiso asumido fue gestionar el uso de un espacio disponible para el traslado de animales sueltos y elevar la propuesta de ampliación de la comisaría al ministerio de Seguridad.

Sobre seguridad vial, se planteó la necesidad de un puesto de control policial, de carácter permanente o esporádico, en la zona de Auquinco, entre Buta Ranquil y Chos Malal. También se pidió avanzar con el mantenimiento de las rutas de la región, especialmente el tramo entre Buta Ranquil y Rincón de los Sauces, y la instalación de balanzas para el tránsito pesado. Para reglamentar y poner en práctica estas medidas, se prevé sumar a la Secretaría de Emergencias y Riesgos y a los jueces de faltas de cada localidad.

En cuanto al acceso a la Justicia, el intendente de Barrancas planteó dificultades vinculadas a la delegación de responsabilidades en los Juzgados de Paz, que en distintas ocasiones recaen sobre los municipios en situaciones de violencia de género, minoridad, discapacidad y cuestiones contravencionales.

También se abordó la afluencia de personas y trabajadores temporarios en Añelo, Rincón de los Sauces y San Patricio del Chañar, con la propuesta de coordinar controles junto a UATRE, RENATRE y la Subsecretaría de Trabajo, y de reforzar la presencia de Gendarmería en las rutas de la región. Además, se planteó avanzar en la creación de un dispositivo DAV para la región, con sede en Rincón de los Sauces, y se solicitaron móviles policiales acordes a las distancias de la zona y mayor personal para los controles de comercio y de animales sueltos. Como resultado del encuentro quedaron asentados como principales compromisos la ampliación de la alcaidía de la Comisaría N°32, el mantenimiento de las rutas de la región, la instalación de puestos de control, la creación del dispositivo DAV y la articulación de una reglamentación sobre los animales sueltos.

La próxima reunión del Consejo Regional de Seguridad Ciudadana se realizará en la localidad de Barrancas, con fecha estimativa para el 2 de octubre, sujeta a confirmación por los canales institucionales correspondientes. El encuentro en Buta Ranquil fue aprobado por unanimidad de los presentes.

Participaron el subsecretario de Organización y Prevención Ciudadana y coordinador del Consejo Provincial de Seguridad, Luis Sánchez, junto al intendente anfitrión de Buta Ranquil, Pedro Cuyul, quien brindó las palabras de bienvenida. También estuvieron presentes el presidente del Consejo

Regional de Seguridad, Modesto Muñoz, y representantes de los municipios de Rincón de los Sauces, Barrancas, Los Chihuidos, Añelo y San Patricio del Chañar, junto a autoridades de la Policía de la Provincia del Neuquén.