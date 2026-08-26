​Neuquén certificó a 103 nuevos operadores de TASER 10 ​

La Policía finalizó el curso de formación y consolida su liderazgo en el uso de la tecnología menos letal. “Estamos consolidando una Policía preparada para los desafíos actuales, con capacitación permanente y equipamiento de última generación”, aseguró Nicolini.

El Gobierno de la Provincia sumó 103 nuevos efectivos certificados en el uso de dispositivos menos letales. Los operadores completaron instancias de formación específica, entrenamiento técnico y evaluaciones prácticas que les permitirán fortalecer la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo y reducir la posibilidad de daños graves, tanto para la ciudadanía como para los propios efectivos.

La capacitación cuenta, además, con un simulador de realidad virtual que permite entrenar en escenarios controlados y reproducir situaciones complejas que los efectivos pueden enfrentar en la vía pública. El sistema genera un registro detallado de la actuación del operador, lo que permite evaluar su desempeño, identificar aspectos a corregir y mantener una trazabilidad completa del proceso de capacitación.

El ministro de Seguridad, Matías Nicolini reconoció que “nuestra Policía vuelve a dar un paso al frente. La incorporación de estos nuevos operadores demuestra que no se trata solamente de sumar tecnología, sino de formar, entrenar y certificar a nuestros efectivos para que puedan intervenir con mayor profesionalismo y con herramientas que priorizan la protección de la vida”, dijo.

“Estamos consolidando una Policía preparada para los desafíos actuales, con capacitación permanente y equipamiento de última generación. Somos la única Policía del país que cuenta con estos dispositivos TASER 10 y que avanza en una implementación integral, con operadores certificados, cámaras corporales y entrenamiento mediante simulación de realidad virtual”, explicó.

TASER 10

La utilización de los dispositivos estará limitada exclusivamente al personal policial especialmente capacitado y certificado. Cada intervención estará sujeta a protocolos operativos definidos y contará con mecanismos de registro, supervisión y trazabilidad, garantizando transparencia y control institucional en el uso de la fuerza.

La implementación será progresiva y estratégica, priorizando aquellas unidades policiales que intervienen con mayor frecuencia en situaciones de conflictividad, como hechos de violencia en la vía pública, episodios con armas blancas o intervenciones con personas en estado de crisis.

La TASER 10 es una herramienta de control electrónico que permite inmovilizar momentáneamente a una persona mediante una descarga de duración determinada. Su incorporación amplía las alternativas de intervención y permite contar con una opción previa al uso de armas de fuego en situaciones que así lo requieran.

Este modelo incorpora prestaciones de última generación, entre ellas, la posibilidad de realizar múltiples disparos sin necesidad de una recarga inmediata, mayor precisión y alcance operativo, además de sistemas digitales de registro de las activaciones.

Asimismo, puede integrarse con las cámaras corporales Axon Body 4, permitiendo registrar y documentar los procedimientos y reforzando la trazabilidad y transparencia de cada intervención.